Противостояние сборных Сербии и Словении завершилось с равным счетом 1:1. Сербская команда сумела восстановить паритет на последней минуте матча благодаря мастерству Луки Йовича. В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборные Словении и Сербии разошлись миром. Матч проходил на футбольной арене в Мюнхене.

Словенцы открыли счет на 69-й минуте усилиями Жана Карничника, однако сербы сравняли результат на пятой добавленной минуте благодаря точному удару Луки Йовича. Интересно отметить, что в центре обороны словенской команды выступали Ваня Дркушич, ранее игравший за покинувший РПЛ "Сочи", и Яка Бийол, бывший футболист ЦСКА.

Примечательно, что сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич весь матч провел на скамейке запасных.

В стартовом туре сербы уступили англичанам со счетом 0:1, а словенцы разделили очки с датчанами (1:1).

Заключительные матчи группового этапа состоятся 25 июня: Дания сразится с Сербией в Мюнхене, а Словения встретится с Англией в Кельне. В плей-офф Евро пройдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сильнейшие сборные среди занявших третьи места. На данный момент у Англии три очка, у Словении - два, а Дания и Сербия имеют по одному очку.

После вчерашнего матча с Албанией (1:1) полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич негативно отреагировал на вопрос журналиста. 38-летнему игроку "Реала" предложили "омолодить" состава хорватской команды на следующий матч. Модрич, явно недовольный подобной постановкой вопроса, покинул микст-зону без ответа.

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