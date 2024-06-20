Противостояние сборных Сербии и Словении завершилось с равным счетом 1:1. Сербская команда сумела восстановить паритет на последней минуте матча благодаря мастерству Луки Йовича. В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборные Словении и Сербии разошлись миром. Матч проходил на футбольной арене в Мюнхене.
Словенцы открыли счет на 69-й минуте усилиями Жана Карничника, однако сербы сравняли результат на пятой добавленной минуте благодаря точному удару Луки Йовича. Интересно отметить, что в центре обороны словенской команды выступали Ваня Дркушич, ранее игравший за покинувший РПЛ "Сочи", и Яка Бийол, бывший футболист ЦСКА.
Примечательно, что сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич весь матч провел на скамейке запасных.
В стартовом туре сербы уступили англичанам со счетом 0:1, а словенцы разделили очки с датчанами (1:1).
Заключительные матчи группового этапа состоятся 25 июня: Дания сразится с Сербией в Мюнхене, а Словения встретится с Англией в Кельне. В плей-офф Евро пройдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сильнейшие сборные среди занявших третьи места. На данный момент у Англии три очка, у Словении - два, а Дания и Сербия имеют по одному очку.
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