В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, проходящего в Германии, сборная Австрии одержала уверенную победу над национальной командой Польши. Матч, состоявшийся в Берлине, завершился со счетом 3:1 в пользу австрийцев.
Счет был открыт уже на девятой минуте встречи усилиями Гернота Траунера. Однако польской команде удалось восстановить равновесие на 30-й минуте благодаря точному удару Кшиштофа Пентека. Во втором тайме австрийцы вновь вышли вперед: на 66-й минуте отличился Кристоф Баумгартнер, а на 78-й минуте Марко Арнаутович реализовал пенальти, назначенный после курьезного эпизода с участием польского вратаря Войцеха Щенсны.
Примечательным событием стало появление на поле во втором тайме лидера польской сборной Роберта Левандовски, пропустившего предыдущий матч из-за травмы. За 30 минут игрового времени форвард успел получить желтую карточку.
После этого матча турнирная ситуация в группе D выглядит следующим образом: Франция, Нидерланды и Австрия имеют по три очка, тогда как Польша пока не набрала ни одного балла. Стоит отметить, что Франция и Нидерланды имеют в запасе еще одну игру, которая состоится позднее в пятницу.
В заключительном туре группового этапа, который пройдет 25 июня, австрийская сборная встретится с командой Нидерландов в Берлине, а польские футболисты сыграют с французами в Дортмунде.
Напомним, что в плей-офф Евро-2024 выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сильнейшие сборные среди занявших третьи места. На данный момент Австрия, Нидерланды и Франция имеют равные шансы на выход в следующую стадию турнира, тогда как перспективы польской команды выглядят хуже.
Фото: From Wikimedia Commons/ wonker (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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