На детской площадке в Зеленограде мать, по совместительству школьный психолог, искалечила свою юную дочь, которой было всего лишь шесть лет. О происшествии рассказывает ИА Регнум.

Матери не понравилось поведение девочки. Из-за того, как она себя вела, на неё и подняли руку. Женщина лупила свою дочь, не стесняясь прохожих людей, поделился информацией источник ИА Регнум.

После инцидента 28 мая избитую девочку отвезли в больницу, где у неё было обнаружено большое количество ушибов по всему телу. Сама пострадавшая жаловалась на сильные боли в груди. На вопрос врачей, что же случилось на детской площадке, мать не ответила. Врачи незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. По приезде правоохранительных органов была опрошена мать девочки, после чего стало известно, что день назад она сама нанесла многочисленные уроны. Дочка все сутки говорила матери, что плохо себя чувствует. Невзирая на просьбы отвести девочку в больницу, просьба была выполнена лишь к вечеру. Теперь семья может встать на учёт в ПДН.

Важно отметить, что мать избитой девочки работает психологом в одной из самых квалифицированных школ в Зеленограде. Теперь же на женщину могут завести административное дело. Три месяца административного ареста и штраф в размере 40 тысяч рублей теперь грозит буйной матери.

Ранее в Зеленограде мать избила сына с помощью скалки. На этом женщина не остановилась и решила отрезать 12-летнему мальчику ухо. За побои на мать было заведено уголовное дело.

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Tabatha Zarrella (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)