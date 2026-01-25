Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Каменистая экзопланета рядом со звездой
Каменистая экзопланета рядом со звездой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 12:16

Такого спутника космос ещё не показывал: будто Нептун сорвался с цепи и ушёл на чужую орбиту

Астрономы обнаружили признаки гигантской экзолуны у далёкой планеты – arXiv

Наблюдения далёкой планетной системы привели астрономов к неожиданному выводу, который может изменить устоявшиеся представления о спутниках. Речь идёт о возможной экзолуне настолько крупной, что её трудно вписать в привычные определения. Учёные фиксируют признаки объекта, не имеющего аналогов в Солнечной системе. Об этом сообщает arXiv.

Необычное движение далёкой планеты

Газовый гигант HD 206893 B находится примерно в 133 световых годах от Земли и уже давно привлекает внимание исследователей. Подобные объекты нередко становятся ключом к пониманию того, как формируются и эволюционируют экзопланетные системы, включая процессы, описанные в исследованиях о том, как экзопланеты формируют воду. Во время наблюдений с помощью инструмента GRAVITY на Очень Большом телескопе в Чили астрономы заметили едва различимые отклонения в движении HD 206893 B. Планета двигалась не по идеально гладкой орбите, а совершала регулярные колебания, которые невозможно объяснить лишь воздействием звезды.

"Мы обнаружили, что HD 206893 B не просто движется по гладкой орбите вокруг своей звезды. Помимо этого движения, он совершает небольшое, но измеримое колебательное движение вперёд и назад. Период этого колебания составляет около девяти месяцев, а его размер сопоставим с расстоянием между Землёй и Луной", — рассказал руководитель группы и астроном Квентин Крал из Кембриджского университета.

Орбита, указывающая на бурное прошлое

Анализ показал, что предполагаемый спутник может обращаться вокруг своей планеты с периодом около девяти месяцев. При этом его орбита наклонена примерно на 60 градусов, что считается крайне необычным для стабильных систем. Подобные конфигурации нередко связывают с динамичными процессами, включая гравитационные сближения или перераспределение масс в системе. Схожие нестандартные сценарии ранее обсуждались и для других миров, где фиксировались экстремальные погодные условия на экзопланетах, выходящие за рамки классических моделей.

Астрометрия как ключ к открытию

Открытие стало возможным благодаря астрометрии — методу, позволяющему отслеживать положение небесных тел с исключительной точностью. Обычно его применяют для изучения массивных экзопланет или коричневых карликов на протяжённых орбитах. В этом случае учёные проводили наблюдения с интервалами от нескольких дней до месяцев, что позволило зафиксировать тонкие колебания движения, недоступные другим методам.

"В нашем исследовании мы пошли гораздо дальше, наблюдая за объектом в гораздо более короткие промежутки времени — от нескольких дней до нескольких месяцев", — отметил Крал, подчеркнув роль точности прибора GRAVITY.

Слишком большая, чтобы быть луной

Оценки массы потенциального спутника делают находку особенно примечательной. По расчётам, объект может достигать около 40 % массы Юпитера или быть примерно в девять раз массивнее Нептуна. Для сравнения, крупнейший спутник Солнечной системы — Ганимед — несоизмеримо меньше, что подчёркивает масштаб возможного открытия.

"В нашей Солнечной системе самым массивным спутником является Ганимед, который всё равно очень мал по сравнению с тем, о чём мы здесь говорим", — пояснил Крал.

Такие параметры размывают границу между понятиями "спутник" и "планетный компаньон". Формального определения экзолуны пока не существует, и на практике к ним относят любые объекты, обращающиеся вокруг планет или субзвёздных тел.

Почему экзолуны так трудно найти

Поиск экзолун остаётся одной из самых сложных задач современной астрономии. Их сигналы крайне слабы и часто теряются на фоне излучения планет-хозяев. Транзитный метод, который стал основой открытия тысяч экзопланет, редко позволяет надёжно зафиксировать спутники. Астрометрия же даёт шанс обнаруживать объекты в удалённых областях систем, где крупные и стабильные спутники встречаются чаще.

"Экзолуны трудно обнаружить, потому что они излучают крайне слабые сигналы по сравнению с сигналами от планет", — отметил Крал.

Если существование гигантской экзолуны у HD 206893 B подтвердится, это расширит каталог известных небесных тел и заставит пересмотреть базовые определения в планетологии. Подобные открытия показывают, насколько разнообразными и непредсказуемыми могут быть планетные системы за пределами Солнечной.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Риски применения ИИ в школах превысили пользу для учеников — Брукингский институт вчера в 2:12
Кнопка сделать за меня стала нормой: деталь, из-за которой обучение теряет смысл

Генеративный ИИ всё глубже проникает в школы по всему миру. Новый доклад объясняет, почему риски для детей пока перевешивают пользу и что с этим делать.

Читать полностью » Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews 23.01.2026 в 17:50
Медвежий режим для людей уже существует: спячка реальна, но организм платит слишком дорого

Возможна ли человеческая спячка и зачем она нужна медицине и космосу? Учёные изучают опыт животных и ищут границы метаболизма человека.

Читать полностью » Европа готовит запуск спутников с материковых космодромов — SpaceNews 23.01.2026 в 16:40
Европа рискует превратить космодромы в памятники несбывшихся амбиций: деньги вложены, результат завис

Европа готовится к запускам спутников с материка, но одной инфраструктуры недостаточно. Почему без операторов запусков космодромы не станут точкой роста.

Читать полностью » Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA 23.01.2026 в 16:25
Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 — самую мощную с 2003 года. Почему она опасна для спутников, но безвредна для людей.

Читать полностью » Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы 23.01.2026 в 13:35

Египтолог Роман Орехов объяснил NewsInfo, почему заявления о скором открытии гробницы Нефертити вызывают вопросы.

Читать полностью » Айсберг A-23A начал дрейфовать на север после многолетней стоянки — NASA 23.01.2026 в 12:24
Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Спутниковые снимки показали, что айсберг A-23A в Антарктиде стал чёрнильно-синим: следы талой воды, трещины и гидрофрактура — финальная фаза распада.

Читать полностью » Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC 23.01.2026 в 10:25
Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Препараты от блох и клещей для домашних животных могут незаметно влиять на насекомых и экосистемы, выходя далеко за рамки ветеринарии.

Читать полностью » Ученые заложили ледяные керны в хранилище на станции Конкордия — Popular Mechanics 23.01.2026 в 9:56
Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Ледники исчезают быстрее прогнозов, и ученые создают ледяное хранилище в Антарктиде, чтобы сохранить климатические данные для будущих поколений.

Читать полностью »

Новости
Дом
Прочность напольного покрытия зависит от материала и технологии укладки — Spruce
Питомцы
Собаки распознают несправедливое отношение в ситуациях с наградой — Le Mag du Chien
Красота и здоровье
Наблюдения отмечают более низкую глюкозу после лечения зубных каналов — стоматолог Ниранджан
Еда
Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table
Туризм
Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты
Спорт и фитнес
Приседание со штангой задействует ягодицы, бедра, спину и кор — тренеры
Спорт и фитнес
Регулярнаяй йога и пилатес улучшают качество сна — UOL
Питомцы
Лакомства формируют у собаки позитив к прогулкам в дождь — киноло гПаттердейл
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet