Такого спутника космос ещё не показывал: будто Нептун сорвался с цепи и ушёл на чужую орбиту

Наблюдения далёкой планетной системы привели астрономов к неожиданному выводу, который может изменить устоявшиеся представления о спутниках. Речь идёт о возможной экзолуне настолько крупной, что её трудно вписать в привычные определения. Учёные фиксируют признаки объекта, не имеющего аналогов в Солнечной системе. Об этом сообщает arXiv.

Необычное движение далёкой планеты

Газовый гигант HD 206893 B находится примерно в 133 световых годах от Земли и уже давно привлекает внимание исследователей. Подобные объекты нередко становятся ключом к пониманию того, как формируются и эволюционируют экзопланетные системы, включая процессы, описанные в исследованиях о том, как экзопланеты формируют воду. Во время наблюдений с помощью инструмента GRAVITY на Очень Большом телескопе в Чили астрономы заметили едва различимые отклонения в движении HD 206893 B. Планета двигалась не по идеально гладкой орбите, а совершала регулярные колебания, которые невозможно объяснить лишь воздействием звезды.

"Мы обнаружили, что HD 206893 B не просто движется по гладкой орбите вокруг своей звезды. Помимо этого движения, он совершает небольшое, но измеримое колебательное движение вперёд и назад. Период этого колебания составляет около девяти месяцев, а его размер сопоставим с расстоянием между Землёй и Луной", — рассказал руководитель группы и астроном Квентин Крал из Кембриджского университета.

Орбита, указывающая на бурное прошлое

Анализ показал, что предполагаемый спутник может обращаться вокруг своей планеты с периодом около девяти месяцев. При этом его орбита наклонена примерно на 60 градусов, что считается крайне необычным для стабильных систем. Подобные конфигурации нередко связывают с динамичными процессами, включая гравитационные сближения или перераспределение масс в системе. Схожие нестандартные сценарии ранее обсуждались и для других миров, где фиксировались экстремальные погодные условия на экзопланетах, выходящие за рамки классических моделей.

Астрометрия как ключ к открытию

Открытие стало возможным благодаря астрометрии — методу, позволяющему отслеживать положение небесных тел с исключительной точностью. Обычно его применяют для изучения массивных экзопланет или коричневых карликов на протяжённых орбитах. В этом случае учёные проводили наблюдения с интервалами от нескольких дней до месяцев, что позволило зафиксировать тонкие колебания движения, недоступные другим методам.

"В нашем исследовании мы пошли гораздо дальше, наблюдая за объектом в гораздо более короткие промежутки времени — от нескольких дней до нескольких месяцев", — отметил Крал, подчеркнув роль точности прибора GRAVITY.

Слишком большая, чтобы быть луной

Оценки массы потенциального спутника делают находку особенно примечательной. По расчётам, объект может достигать около 40 % массы Юпитера или быть примерно в девять раз массивнее Нептуна. Для сравнения, крупнейший спутник Солнечной системы — Ганимед — несоизмеримо меньше, что подчёркивает масштаб возможного открытия.

"В нашей Солнечной системе самым массивным спутником является Ганимед, который всё равно очень мал по сравнению с тем, о чём мы здесь говорим", — пояснил Крал.

Такие параметры размывают границу между понятиями "спутник" и "планетный компаньон". Формального определения экзолуны пока не существует, и на практике к ним относят любые объекты, обращающиеся вокруг планет или субзвёздных тел.

Почему экзолуны так трудно найти

Поиск экзолун остаётся одной из самых сложных задач современной астрономии. Их сигналы крайне слабы и часто теряются на фоне излучения планет-хозяев. Транзитный метод, который стал основой открытия тысяч экзопланет, редко позволяет надёжно зафиксировать спутники. Астрометрия же даёт шанс обнаруживать объекты в удалённых областях систем, где крупные и стабильные спутники встречаются чаще.

"Экзолуны трудно обнаружить, потому что они излучают крайне слабые сигналы по сравнению с сигналами от планет", — отметил Крал.

Если существование гигантской экзолуны у HD 206893 B подтвердится, это расширит каталог известных небесных тел и заставит пересмотреть базовые определения в планетологии. Подобные открытия показывают, насколько разнообразными и непредсказуемыми могут быть планетные системы за пределами Солнечной.