Массаж после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:16

Массаж и похудение: правда о том, как он влияет на ваш вес

Массаж как дополнение к похудению: как он помогает снизить объемы тела

Массаж — это популярная процедура, которая обещает не только расслабление, но и уменьшение объемов тела. Однако, как объяснил Егор Малкин, спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств "Отечество", массаж может дать только временный эффект, и это не связано с потерей жировой ткани.

Влияние массажа на организм

Егор Малкин рассказал, что массаж оказывает физиологическое воздействие на улучшение кровообращения и лимфотока, что способствует выведению излишков жидкости из тканей. Это может создать временное ощущение уменьшения объемов на 1-2 см после первых процедур, но этот эффект обычно краткосрочен.

"Физиологическое воздействие массажа заключается в улучшении кровообращения и лимфотока, что помогает вывести излишки жидкости из тканей. Это может создать видимость уменьшения объемов на 1-2 см после первых процедур, но эффект будет временным", — пояснил Егор Малкин.

Массаж против физической активности: Что эффективнее?

Малкин подчеркнул, что массаж не разрушает жировые клетки и не может сравниться по эффективности с физическими нагрузками. Для того чтобы сжечь 500 г жира, необходимо создать дефицит в 3500 ккал, в то время как час интенсивного массажа расходует только 100-150 ккал — это эквивалентно 20-25 минутам легкой прогулки.

"Массаж не разрушает жировые клетки и не может сравниться по эффективности с физическими нагрузками. Для сжигания 500 г жира необходим дефицит около 3500 ккал, тогда как час интенсивного массажа расходует лишь 100-150 ккал", — отметил Егор Малкин.

Польза массажа при физической активности и правильном питании

Несмотря на это, регулярные массажные процедуры могут принести пользу. Массаж помогает улучшить состояние кожи, повысить её эластичность, а также снизить ощущение тяжести в ногах. В сочетании с физической активностью и правильным питанием массаж может ускорить результаты за счет уменьшения отеков и улучшения циркуляции.

"Регулярные массажные процедуры могут улучшить состояние кожи, повысить ее эластичность и снизить ощущение тяжести в ногах. В сочетании с физической активностью и правильным питанием массаж действительно способен ускорить видимые результаты за счет уменьшения отеков", — пояснил Егор Малкин.

Массаж как дополнение к похудению

Егор Малкин также отметил, что обещания о быстром похудении на 5 кг за курс массажа обычно связаны с потерей жидкости, а не жира. Массаж может быть полезным дополнением к тренировкам и коррекции рациона, но не является самостоятельным методом похудения.

"Обещания сбросить 5 кг за курс массажа обычно связаны с потерей жидкости, а не жира. Воспринимать массаж как основной метод похудения — ошибка", — заключил Егор Малкин.

Таблица: Сравнение массажа и физической активности

Метод Эффект Рекомендации
Массаж Уменьшение отеков, улучшение кровообращения, временное снижение объемов Полезен в сочетании с физической активностью и правильным питанием.
Физические нагрузки Сжигание жира, улучшение общей физической формы Регулярные тренировки с контролем рациона для эффективного похудения.
Диета и правильное питание Снижение массы тела, улучшение обмена веществ Важный аспект для достижения стабильных и долгосрочных результатов в похудении.

Заключение

Массаж может быть полезным дополнением к физической активности и диете, но не стоит ожидать от него значительных изменений в весе. Для эффективного похудения необходим комплексный подход, включающий регулярные физические нагрузки и правильное питание. Массаж поможет улучшить внешний вид кожи и ускорить результаты, но он не может заменить усилия в других областях.

