Худеем глазами: почему тело кажется стройнее после массажа, но жир остаётся

Массаж часто называют "спасением" для тех, кто хочет похудеть без усилий, но специалисты предупреждают: ожидать реального сжигания жира от него не стоит. Как рассказал спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств "Отечество" Егор Малкин, воздействие массажа носит в основном физиологический и временный характер.

"Физиологическое воздействие массажа заключается в улучшении кровообращения и лимфотока, что помогает вывести излишки жидкости из тканей. Это может создать видимость уменьшения объемов на 1-2 см после первых процедур, но эффект будет временным", — пояснил спортсмен Егор Малкин.

Почему массаж не сжигает жир

Массаж действительно способен визуально уменьшить объёмы тела, но происходит это из-за выведения жидкости и снятия отёков, а не за счёт расщепления жировой ткани.

"Массаж не разрушает жировые клетки и не может сравниться по эффективности с физическими нагрузками", — отметил Малкин.

Для понимания масштаба: чтобы избавиться от 500 граммов жира, необходимо создать дефицит около 3500 килокалорий. Час интенсивного массажа расходует лишь 100-150 ккал - столько же, сколько короткая прогулка на 20-25 минут.

Таким образом, без правильного питания и активности массаж не способен влиять на реальное снижение массы тела.

Как массаж может быть полезен

Несмотря на то, что он не "сжигает" жир, массаж оказывает положительное влияние на общее состояние организма:

• улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток;

• способствует уменьшению отёков;

• повышает эластичность кожи и тонус тканей;

• снимает ощущение тяжести в ногах;

• ускоряет восстановление после физических нагрузок.

В комплексе с тренировками и сбалансированным питанием массаж действительно помогает сделать силуэт более подтянутым и ровным.

"В сочетании с физической активностью и правильным питанием массаж способен ускорить видимые результаты за счёт уменьшения отёков", — подчеркнул Малкин.

Какой эффект на самом деле даёт массаж

Эффект Механизм действия Продолжительность результата Уменьшение объёмов на 1-2 см Удаление лишней жидкости 1-2 дня Улучшение тонуса кожи Стимуляция кровообращения Несколько недель Облегчение самочувствия Снятие спазмов и отёков До следующей нагрузки Снижение веса Не происходит -

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: считать массаж основным методом похудения.

• Последствие: разочарование и отсутствие долгосрочного результата.

• Альтернатива: комбинировать массаж с тренировками и калорийным дефицитом.

• Ошибка: посещать курс массажа без коррекции рациона.

• Последствие: потеря жидкости, но не жира.

• Альтернатива: сбалансировать питание и питьевой режим.

• Ошибка: верить обещаниям "минус 5 кг за курс".

• Последствие: временный эффект, возврат веса.

• Альтернатива: воспринимать массаж как поддерживающую процедуру.

Виды массажа и их особенности

Лимфодренажный - помогает при отёках, улучшает обмен жидкости, делает кожу гладкой. Антицеллюлитный - усиливает приток крови и обмен веществ в коже, улучшает её рельеф. Спортивный - восстанавливает мышцы после нагрузок, уменьшает болевой синдром. Медовый и баночный - усиливают приток крови, но могут вызывать раздражение кожи.

Когда массаж действительно эффективен

Массаж — это вспомогательный инструмент, который усиливает эффект тренировок и диеты. Он помогает поддерживать кожу упругой при снижении веса и уменьшает проявления целлюлита.

Важно понимать, что он не заменяет активность, а работает в синергии с физическими нагрузками и правильным питанием.

"Обещания сбросить 5 кг за курс массажа обычно связаны с потерей жидкости, а не жира. Воспринимать массаж как основной метод похудения — ошибка", — резюмировал спортсмен.

Советы по безопасному использованию массажа

• Не делать процедуры ежедневно — достаточно 2-3 раз в неделю.

• Избегать чрезмерного давления, чтобы не травмировать сосуды.

• После сеанса пить больше воды — это ускорит выведение продуктов обмена.

• Совмещать массаж с лёгкими физическими нагрузками и растяжкой.

Плюсы и минусы массажа как способа коррекции фигуры

Плюсы Минусы Улучшает кровоток и состояние кожи Не влияет на жировую массу Устраняет отёки и усталость Эффект временный Повышает тонус и настроение Может вызвать синяки при грубом выполнении Подходит как профилактика Требует регулярности и сочетания с другими методами

FAQ

Можно ли похудеть только с помощью массажа?

Нет. Он не сжигает жир, но помогает улучшить самочувствие и внешний вид.

Как часто можно делать антицеллюлитный массаж?

2-3 раза в неделю курсом по 8-10 сеансов.

Что выбрать: спорт или массаж?

Лучше сочетать: тренировки сжигают жир, массаж помогает улучшить тонус кожи и восстановление.

Мифы и правда

• Миф: массаж заменяет спорт.

Правда: без движения и дефицита калорий похудение невозможно.

• Миф: после массажа жир "тает".

Правда: масса уходит за счёт жидкости, а не разрушения жировых клеток.

• Миф: чем болезненнее массаж, тем лучше результат.

Правда: чрезмерное давление повреждает сосуды и ухудшает состояние кожи.