Бессмертник называют золотистой травой — попробовала в уходе за кожей: эффект заметила не сразу, но он точно есть

Его называют "золотистой травой" и цветком, который словно не умеет стареть. Бессмертник давно перестал быть только частью народных рецептов и уверенно занял место в современной косметике. Сегодня его экстракт используют те, кто хочет понятный результат и любит натуральные формулы. Об этом сообщает Ciceksel.

Что за растение и чем оно выделяется

Бессмертник, известный как Helichrysum italicum, относится к семейству астровых и чаще всего растёт в Средиземноморье. Его главная особенность — удивительная стойкость: соцветия сохраняют цвет и форму даже после срезки и сушки, благодаря чему растение и получило своё название.

Цветки обычно ярко-жёлтые, иногда с оранжевыми и красноватыми оттенками. В ценности бессмертника важно то, что он используется сразу в нескольких направлениях: в фитотерапии, в домашнем уходе и в профессиональной косметике. Наиболее востребованным считается эфирное масло, которое получают из цветков и листьев.

Почему бессмертник любят в косметике и дермоуходе

В древности бессмертник применяли для обработки ран и восстановления организма, но современная индустрия ухода сделала акцент на его свойствах для кожи. Растение ценят за противовоспалительное и антиоксидантное действие, поэтому экстракт часто появляется в кремах, сыворотках, бальзамах и маслах.

Его используют, когда кожа реагирует раздражением, покраснениями или нуждается в более мягкой поддержке. В уходовых формулах бессмертник нередко становится частью средств для чувствительной кожи, а также антивозрастных линий, где важны восстановление и защита от внешних факторов. Такой эффект объясняет его популярность у тех, кто выбирает не агрессивные решения, а понятный и аккуратный уход.

Польза для организма и важные нюансы применения

Бессмертник используют не только наружно. В фитотерапии он известен мягким желчегонным действием, поэтому его применяют для поддержки пищеварения и работы желудочно-кишечного тракта. Также растение ценят за антибактериальные свойства и способность ускорять восстановление тканей.

В народных практиках бессмертник встречался и в схемах при повышенном давлении и воспалениях, но в таких случаях особенно важно соблюдать дозировки и учитывать индивидуальные ограничения, потому что травы тоже требуют внимательного подхода.

Как бессмертник используют дома и где он растёт

Самый простой формат — чай: сушёные цветки заливают кипятком, дают настояться и пьют умеренно, чаще курсами. Эфирное масло бессмертника применяют для кожи и волос, но обычно смешивают с базовым маслом — оливковым, миндальным или кокосовым — и только затем наносят.

Перед первым использованием рекомендуется проверить реакцию на небольшом участке кожи. В природе бессмертник любит солнце, сухой воздух и хорошо проветриваемые места: его можно встретить на склонах, лугах, у дорог и на опушках. Он нетребователен к почве и приживается даже в саду или в горшках, если нет избытка влаги.

Как получают масло и чем отличаются формы продукта

Масло из бессмертника получают разными способами: промышленной дистилляцией или мацерацией, когда цветки и листья настаивают на растительном масле несколько недель. В результате продукт насыщается активными компонентами и используется в косметике, домашнем уходе и ароматерапии.

Важно понимать разницу между формами: чай чаще выбирают для внутреннего применения, масло — для кожи и волос, а экстракт обычно встречается в готовых косметических средствах, где он работает вместе с другими ингредиентами формулы. Выбор зависит от цели: поддержка организма, восстановление кожи или более выраженный косметический эффект.