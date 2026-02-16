Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:50

Масленица-2026 вспыхнет по всей России: 5 городов, где зиму проводят с царским размахом

Зимние гулянья с блинами, ярмарками и хороводами снова становятся поводом для коротких поездок по стране. Масленичная неделя в 2026 году пройдёт с 16 по 22 февраля, и россияне всё чаще выбирают не домашний формат, а атмосферные города с историей. Аналитики туристического сервиса составили список направлений, где праздник отмечают особенно ярко. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на исследование RT.

Москва: традиции в исторических декорациях

Столица традиционно входит в число самых востребованных направлений на Масленицу. Москва предлагает разнообразный формат празднования — от масштабных городских площадок до камерных мероприятий в музеях и парках. Интерес к таким поездкам укладывается в общую тенденцию: как показывали аналитики, в 2025 году внутренний туризм перераспределился между регионами, и крупные города сохранили устойчивый спрос.

Особое внимание эксперты советуют обратить на музей-заповедник "Коломенское", где события проходят на фоне дворца Алексея Михайловича.

"Интересные мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Коломенское": 21 февраля с 12:00 до 17:00 у дворца Алексея Михайловича пройдёт праздник "В гостях у Масленицы" с театрализованным шествием, а 22 февраля состоится музыкальная программа "Широкая Масленица"", — отметили аналитики.

Перелёт в Москву в одну сторону обойдётся в среднем в 8 тыс. рублей. Номер в трёхзвёздочном отеле можно забронировать примерно за 4 тыс. рублей в сутки, что делает поездку относительно доступной для короткого уикенда.

Ярославль и Ростов Великий: атмосфера Золотого кольца

Ярославль в масленичную неделю превращается в большую фестивальную площадку. С 16 по 22 февраля здесь проходит "Главная Масленица страны" с фотозонами, тематическим городком и гастрономической ярмаркой. Туристам предлагают не только развлечения, но и знакомство с региональной кухней и ремесленными традициями.

"С 16 по 22 февраля здесь пройдёт фестиваль "Главная Масленица страны". Обещают открыть множество фотозон и развернуть масленичный городок с гастрономической ярмаркой", — добавили в компании.

Авиабилет из Москвы в Ярославль стоит от 8,7 тыс. рублей, проживание — около 5 тыс. рублей за ночь. Альтернативой может стать Ростов Великий, где Масленицу отмечают в стенах "Ростовского кремля".

"Основная программа под названием "Как весна зиму провожала" пройдёт 21 февраля с 10:00 до 16:00, в этот день обещают развернуть ремесленную ярмарку с мастер-классами", — пояснили собеседники RT.

До Ростова удобно добраться на "Ласточке" с Ярославского вокзала за 2 часа 20 минут, билет стоит около 2,4 тыс. рублей. Отели предлагают размещение примерно за 4 тыс. рублей в сутки.

Переславль-Залесский и Владимир: спокойный формат праздника

Тем, кто предпочитает менее шумные площадки, подойдёт Переславль-Залесский. Растущий интерес к подобным направлениям отражает тренд на размеренные поездки: ранее аналитики отмечали, что спрос на уединённые путешествия вырос среди жителей мегаполисов.

В музее "Ботик Петра" 21-22 февраля состоится программа "Петровская Масленица" с историческими реконструкциями и традиционными угощениями.

"Гостям расскажут о традициях проводов зимы в царские времена и угостят горячими блинами с яблочным вареньем", — поделились в сервисе.

Из Москвы до Переславля проще всего доехать на машине — дорога займёт около двух часов. Есть и автобус с Щёлковского вокзала, билеты стоят от 700 рублей. Проживание обойдётся примерно в 4 тыс. рублей за ночь.

Во Владимире 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт "Царская Масленица". Гостей ждут концерты, народные игры, ремесленная ярмарка и традиционное сожжение чучела.

"В программе — концерт, хороводы и традиционные масленичные потехи. Завершится праздник огненным шоу с сожжением чучела", — пояснили специалисты.

Масленица остаётся одним из самых ярких зимних праздников в России. Поездка в один из этих городов позволяет совместить отдых с погружением в традиции и историю. Формат празднования в каждом месте отличается, поэтому путешественники могут выбрать атмосферу по настроению. Главное — заранее продумать маршрут и бронирование, чтобы неделя проводов зимы прошла без спешки и с хорошим настроением.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

