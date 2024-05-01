Razer предъявлено обвинение в обмане пользователей, связанное с продажей несертифицированных антивирусных масок Zephyr во время пандемии 2021 года. Компания утверждала, что маски соответствуют стандарту N95, что окзалалось ложью.
Компания не проводила официальное тестирование и не получала нужные сертификаты.
После ряда отрицательных отзывов и публикаций в СМИ, Razer удалила упоминание сертификата из своей рекламы и выплатила компенсации недовольным клиентам. Федеральная торговая комиссия США наложила на Razer штраф в размере $100 тыс. и обязала компанию выплатить компенсации на сумму $1,1 млн всем американским покупателям. Также компании запрещено утверждать в рекламе полезность своих продуктов для здоровья без научного подтверждения и заявлять о государственной поддержке своих товаров, если это не соответствует действительности, сообщает Wylsa.Com.
Фото: commons.wikimedia.org/*Youngjin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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