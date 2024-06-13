На производственных площадках автомобильных фабрик компании Tesla будет действовать значительное количество роботизированных существ Optimus.



Об этом сообщил глава организации Tesla Илон Маск на ежегодной встрече акционеров, проходившей в Остине, штат Техас.



"По моим расчетам, в грядущем году будут заняты более тысячи, возможно, даже несколько тысяч экземпляров роботов Optimus в Tesla", — преподнес он информацию. Илон Маск подчеркнул, что мобильность роботов-гуманоидов в ближайшем будущем будет значительно повышена — им будет достаточно задания в устной форме или демонстрации какого-либо действия для последующего воспроизведения.



Он также заявил о возможности улучшения навыков будущих поколений роботов Optimus через просмотр видео, "подобно человеческому опыту".



Идею о создании такого робота Илон Маск представил в августе 2021 года. По задумке, Optimus будет иметь рост сопоставимый с человеческим, способность поднимать грузы весом до 20 кг и помогать в решении повседневных задач.



В октябре 2022 года руководитель Tesla продемонстрировал прототип гуманоидного робота Optimus. В ходе презентации робот вышел на сцену, поклонился присутствующим зрителям, Илон Маск также представил видео, на котором Optimus поливает цветы.



Выступая перед акционерами 13 июня 2024 года, бизнесмен обещал, что его автоматы вскоре смогут играть на музыкальных инструментах.

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