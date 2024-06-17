Через много лет на замену всем привычным мобильным телефонам придут мозговые импланты. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в своих социальных сетях.
На своей официальной странице в социальных сетях богатейший человек планеты, инноватор, основатель Tesla, SpaceX полюбопытствовал, смогут ли его подписчики дать вторгнуться в их голову и встроить мозговой имплант. Для этого эксперимента он предложил свой чип с электродами Neuralink, который крепится к черепу и подключается к мозгу. Устанавливается он посредством сверления отверстия в черепе и прикрепления электродов. Хирургическое вмешательство в голову пациента будет проводить робот-хирург.
Помимо этого, Илон Маск заявил, что в будущем мобильные телефоны и вовсе будут не нужны. По его мнению, интерфейс мозг-компьютер Neuralink, который действует по принципу записи и декодирования сигналов мозга, будет являться заменой для всего в будущем.
В начале года американский предприниматель информировал, что первый человек уже вставил чип Neuralink. Илон Маск заверил, что пациент в прекрасном состоянии и ни на что не жалуется. Тогда же он заявил, что первые полученные сведения с чипа демонстрируют успех.
Позже Илон Маск сообщил, что недавно разработанный прибор Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Устройство предназначено для того, чтобы управлять своими электронными гаджетами посредством использования собственных мыслей. Бизнесмен считает, что такое нововведение поможет людям, которые утратить способности двигать своими конечностями. Также он добавил, что первый пациент уже продемонстрировал прекрасную шахматную игру, задействовал мыслительные силы.
Фото: Flickr / Tesla Owners Club Belgium (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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