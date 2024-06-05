Американский предприниматель Илон Маск заявил, что если в ближайшее время не принять меры по усовершенствованию демографической обстановки в мире, то многие территории могут пропасть с лица Земли.

Ранее стало известно о создании сервиса для знакомств в Токио. Причиной этому стала необходимость повысить уровень рождаемости населения. Тому, кто зарегистрировался в приложении, нужно будет пройти проверку личности по документам, а позже доказать, что они не состоят в брачных отношениях. В конце необходимо дать согласие на вступление в законный союз. Помимо этого, приложение затребует документы, подтверждающие доходы пользователя. Создатели сервиса подчеркнули, что очень мало граждан посещают мероприятия или же регистрируются в подобных приложениях для романтических знакомств. После этого они добавили, что хотят подтолкнуть жителей к идее о создании семьи.

Узнав о создании приложения, Илон Маск заявил, что правительство Японии двигается в правильном направлении. Он объяснил это тем, что если одно из самых развитых государств мира с тысячелетней историей не поднимет уровень рождаемости сегодня, но так и многие другие страны может исчезнуть с лица Земли навсегда.

В Японии численность населения в прошлом году сократилась чуть больше чем на 5%. Изначально эксперты предполагали, что государство будет составлять ниже 760 тысяч людей только через десять лет. Однако такая участь их настигла уже сегодня.

Фото: Flickr / Candida.Performa (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)