Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло по вине секретной службы, заявил предприниматель Илон Маск.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что секретная служба США обвинила полицию штата Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность выступления Трампа.

"Секретная служба виновата. И точка", — написал миллиардер в соцсетях.

Напомним, что в субботу в Пенсильвании трибуну, на которой выступал Дональд Трамп, обстрелял мужчина. Политика с окровавленным уходм увела охрана. Секретная служба США ликвидировала стрелка. При покушении на Трампа погиб один из зрителей, двое получили ранения.

Фото: Flickr/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).