Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло по вине секретной службы, заявил предприниматель Илон Маск.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что секретная служба США обвинила полицию штата Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность выступления Трампа.
"Секретная служба виновата. И точка", — написал миллиардер в соцсетях.
Напомним, что в субботу в Пенсильвании трибуну, на которой выступал Дональд Трамп, обстрелял мужчина. Политика с окровавленным уходм увела охрана. Секретная служба США ликвидировала стрелка. При покушении на Трампа погиб один из зрителей, двое получили ранения.
Фото: Flickr/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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