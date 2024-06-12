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Илон Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:27

Илон Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Американский предприниматель Илон Маск, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, предложил признать украинские НКО, которые составляют "чёрные списки" граждан США, террористическими организациями и ввести против них санкции.

Ранее Маск предложил свои условия для достижения мира между Россией и Украиной, включающие повторное проведение референдумов и оставление Крыма в составе России.

Среди предложенных Маском условий мира для Украины и России значатся следующие:

— Провести новые выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН.

— Крым официально остается в составе России, как это было с 1783 года (до передачи Хрущевым).

— Украина не должна препятствовать водоснабжению Крыма.

— Украина должна сохранять нейтральный статус.

Фото:flickr.com/Tesla Owners Club Belgium(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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