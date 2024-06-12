Американский предприниматель Илон Маск, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, предложил признать украинские НКО, которые составляют "чёрные списки" граждан США, террористическими организациями и ввести против них санкции.
Ранее Маск предложил свои условия для достижения мира между Россией и Украиной, включающие повторное проведение референдумов и оставление Крыма в составе России.
Среди предложенных Маском условий мира для Украины и России значатся следующие:
— Провести новые выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН.
— Крым официально остается в составе России, как это было с 1783 года (до передачи Хрущевым).
— Украина не должна препятствовать водоснабжению Крыма.
— Украина должна сохранять нейтральный статус.
Фото:flickr.com/Tesla Owners Club Belgium(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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