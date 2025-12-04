Маски не спасают от гриппа — вот что действительно работает в сезоне вирусов

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев опроверг утверждения о пользе масок в снижении распространения гриппа. В интервью изданию EcoSever он подчеркнул, что обязательное ношение масок не имеет смысла и не помогает в борьбе с вирусами.

Маски не дают результата

Врачи продолжают поднимать вопрос введения масочного режима в условиях сезонного подъема заболеваемости. Однако, по мнению Воробьева, маски абсолютно неэффективны и не способны снизить уровень заражений.

"Маски абсолютно неэффективны, и это доказано. Поэтому их введение в любом случае бессмысленно", — пояснил специалист.

Он отметил, что даже в период пандемии коронавируса использование масок не дало ощутимого результата, что подтверждается опытом различных стран.

Воробьев напомнил, что в некоторых странах, таких как Белоруссия и Швеция, не использовались маски, и ситуация с заболеваемостью не изменилась.

"Коронавирус был, все ходили в масках. Сначала писали, что маски не нужны, потом стали надевать", — отметил он, добавив, что в ряде стран, где маски не вводились, не наблюдалось никаких значительных отличий в заболеваемости.

Заболеваемость в пределах нормы

Павел Воробьев также рассказал о текущем уровне заболеваемости, отметив, что он соответствует обычному сезонному процессу. По его словам, нет причин для беспокойства по поводу появления нового штамма, известного как "гонконгский".

"Пиковых никаких значений нет. Идет смена вирусных инфекций, как это обычно бывает в осенне-зимнем периоде", — пояснил врач.

Эксперт отметил, что все штаммы имеют схожие симптомы, такие как кашель, температура и насморк. По его словам, течение болезни не отличается от обычного гриппа, а симптомы могут варьироваться лишь по продолжительности.

"Все одинаковые. Кашель, температура, насморк", — резюмировал Воробьев.

Врач подчеркнул, что в текущих условиях необходимо сохранять спокойствие и не вводить меры, которые не показывают эффективности. Он также подчеркнул, что подходы к борьбе с гриппом и другими вирусными заболеваниями должны быть рациональными и основанными на доказанных данных.