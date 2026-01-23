Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 8:12

Смузи превратился в десерт за минуту: одна ложка этого сыра меняет текстуру до неузнаваемости

Маскарпоне делает смузи кремовым без кислинки — The Takeout

Смузи легко сделать вкусным, но куда труднее — по-настоящему «десертным», чтобы он напоминал молочный коктейль, а не просто фруктовый напиток. Есть простой трюк: добавить в чашу блендера всего одну ложку мягкого итальянского сыра. Он не перебивает ягоды и банан, зато меняет текстуру до неузнаваемости. Об этом сообщает The Takeout.

Почему именно маскарпоне делает смузи лучше

Речь идёт о маскарпоне — сливочном сыре с мягким, деликатным вкусом и очень нежной консистенцией. Это нечто среднее между сливочным сыром и рикоттой по вкусу и текстуре, но без выраженной кислинки. Именно эта нейтральность и становится ключом: маскарпоне усиливает ощущение «кремовости», не споря с фруктами, специями или шоколадными добавками.

Отдельно подчёркивается и его питательный профиль: одна столовая ложка содержит около 7 граммов жира и примерно 1 грамм белка. При этом в нём нет углеводов и сахара, а калорийность порции составляет около 60 ккал. Такая добавка подходит тем, кто придерживается низкоуглеводного или кето-подхода, а жир помогает дольше сохранять сытость, особенно если смузи собран из фруктов и жидкости. Жир может замедлять опорожнение желудка, благодаря чему чувство насыщения держится дольше и легче избежать резких перепадов аппетита.

Полный рецепт смузи с маскарпоне

Чтобы эффект был заметным, достаточно совсем небольшого количества — одной ложки. Ниже базовый вариант, который можно адаптировать под любой вкус.

  1. Подготовьте фрукты. Если используете замороженные ягоды, лёд не нужен — напиток и так будет холодным и густым.
  2. Сложите в блендер фрукты, добавьте жидкую основу (молоко или другой напиток по вкусу) и положите 1 столовую ложку маскарпоне.
  3. Взбейте до гладкой, однородной консистенции. Если смузи кажется слишком густым, добавьте немного жидкости и кратко пробейте ещё раз.
  4. Попробуйте вкус и при желании отрегулируйте сладость фруктами или дополнительной порцией ягод.
  5. Подавайте сразу, пока текстура максимально шелковистая.

С какими вкусами маскарпоне сочетается лучше всего

Маскарпоне одинаково уверенно работает и в классической клубнично-банановой смеси, и в более «десертных» вариантах — например, с шоколадными или ореховыми оттенками. Он хорош и там, где хочется спрятать овощи: кремовая база сглаживает вкус и делает напиток более мягким. В отличие от греческого йогурта, творога или сливочного сыра маскарпоне не добавляет заметной кислинки, поэтому в центре остаются фрукты и ароматизаторы.

Если молочные продукты не подходят, есть альтернатива — кокосовые сливки или жирное кокосовое молоко. Они дают похожую насыщенность и густоту, хотя добавляют лёгкий кокосовый оттенок.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

