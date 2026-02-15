Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодой вулкан на Марсе
© NewsInfo.Ru by Наталья Орлова is licensed under public domain
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 13:35

Красная планета устроила многоходовку: одни и те же вулканы Марса извергались по разным сценариям

Марсианские вулканы, которые долго считались сравнительно простыми по строению, неожиданно раскрывают более запутанную историю. Поверхностные следы извержений оказались лишь вершиной масштабных процессов, происходивших в недрах планеты. Новые данные заставляют пересмотреть представления о формировании молодых вулканических регионов Красной планеты. Об этом сообщает журнал Geology.

Что скрывается под поверхностью Марса

На первый взгляд вулкан может выглядеть как результат одного мощного выброса лавы. Однако за подобными событиями часто стоят длительные и многоступенчатые процессы. Магма способна перемещаться в глубине коры, постепенно остывать, вступать в химические реакции и менять состав задолго до выхода на поверхность.

Марс уже не раз удивлял исследователей сложностью своей геологической истории. На это указывают и данные о древнем океане на Марсе, которые подтверждают, что планета в прошлом переживала активные и разнообразные процессы. Вулканизм в этой системе играл ключевую роль, влияя на рельеф, атмосферу и, возможно, климатические условия.

Поэтому ученые внимательно анализируют горные породы и минералы, образованные в результате извержений. Их химический состав помогает восстановить глубинные сценарии: где формировалась магма, как долго она находилась в подземных резервуарах и какие изменения происходили перед выходом на поверхность.

Реконструкция древней вулканической системы

Международная группа специалистов из Польши, США и Великобритании сосредоточилась на регионе к югу от горы Павонис — одного из крупнейших вулканов Марса. Этот район считается относительно молодым по марсианским меркам, что делает его особенно интересным для изучения поздней вулканической активности.

Исследователи объединили детальное картографирование поверхности с орбитальными измерениями минерального состава. Такой подход позволил проследить, как менялась магматическая система во времени. Современные миссии продолжают расширять знания о планете, в том числе с применением автономных технологий, как в случае с марсоходом Perseverance, который уже продемонстрировал новые возможности анализа марсианской поверхности.

"Наши результаты показывают, что даже во время последнего вулканического периода на Марсе магматические системы под поверхностью оставались активными и сложными", — говорит Бартош Петерек из Университета имени Адама Мицкевича.

По словам ученых, речь идет не об одном кратком эпизоде, а о серии изменений, растянувшихся во времени. Это указывает на более динамичную внутреннюю эволюцию планеты, чем предполагалось ранее.

Многофазные извержения и эволюция магмы

Анализ показал, что вулканическая система развивалась поэтапно. Сначала возникали протяженные лавовые потоки, связанные с трещинными извержениями. Позже активность сосредоточилась в отдельных точках, формируя конусообразные жерла.

Несмотря на различия во внешнем облике, все эти структуры связаны с одной магматической системой. При этом каждая фаза имела собственный минеральный состав, отражающий постепенные изменения расплава.

"Эти различия в минералах говорят о том, что сама магма эволюционировала", — объясняет Питерек.

Поскольку доставить образцы с таких объектов пока невозможно, орбитальные данные становятся главным инструментом изучения недр. Высокоточные снимки и спектральный анализ позволяют выявлять скрытые особенности даже без прямого контакта с породами.

Полученные результаты показывают, что самые молодые вулканические регионы Марса формировались в ходе продолжительной и изменчивой активности. Это открытие дополняет картину внутренней динамики Красной планеты и подчеркивает ценность дистанционных методов исследования при изучении каменистых миров Солнечной системы.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

