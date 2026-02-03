Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марс
© Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 10:06

Красная планета сбивает часы: микросекунды, которые могут разбить посадочный модуль

Несколько микросекунд способны заставить инженеров заново пересчитать всю посадку. В одну из ночей в центрах управления между Калифорнией и Европой "опоздавший" сигнал с Марса выглядел как мелкая неточность, но упрямо не укладывался в расчёты. Проверили расстояния, софт, аппаратуру — и пришли к выводу, который звучит почти философски: у Красной планеты свой ритм времени. Об этом сообщает автор Марко Бьянки.

Что предсказал Эйнштейн и почему это важно в космосе

Ещё в 1915 году, описывая общую теорию относительности, Альберт Эйнштейн предложил мысль, которая перевернула физику: гравитация связана не только с "силой притяжения", но и с тем, как искривляются пространство и время. Долгое время это оставалось областью формул и учебников, пока не появились атомные часы и межпланетные миссии, умеющие ловить расхождения меньше миллионной доли секунды.

Именно высокая точность измерений сделала заметным то, что раньше не имело практического значения. Анализ радиосигналов между марсианскими орбитальными аппаратами, посадочными модулями и земными станциями показывает: секунда, "идеально" отсчитанная на Марсе, не совпадает с "идеальной" секундой на Земле. Разница микроскопическая, но в задачах, где в узкое окно времени нужно посадить аппарат стоимостью в миллиарды, даже такие отклонения перестают быть абстракцией.

Почему марсианская секунда "уезжает" относительно земной

Подчёркивается, что эффект связан с сочетанием факторов. Марс менее массивен, чем Земля, значит, сила тяжести на его поверхности слабее. Планета находится дальше от Солнца — в иной части гравитационного "колодца" Солнечной системы. Плюс Земля и Марс по-разному вращаются и движутся по орбитам, то есть имеют отличающиеся скорости.

В логике относительности это складывается в понятную схему: в более сильной гравитации время идёт медленнее, а при иной относительной скорости меняется ход времени для наблюдателя. Поэтому расхождения накапливаются: сначала микросекунды, затем миллисекунды, и со временем это превращается в ощутимый сдвиг для навигации, связи и безопасности операций.

Зачем миссиям нужна отдельная "марсианская система времени"

До сих пор команды часто опираются на "сол" — марсианские сутки длительностью около 24 часов 39 минут, под которые подстраивают графики и смены. Но автор отмечает: будущим экспедициям уже недостаточно просто "перевести будильник". Нужна инфраструктура, рассчитанная на Марс с самого начала — сеть сверхстабильных часов на орбите и на поверхности, синхронизированная между собой и постоянно корректируемая с учётом релятивистских поправок.

Практическая цена микросекунд особенно заметна при посадках и манёврах. Если посадочный модуль должен включить ретродвигатели строго на заданные секунды, а бортовые часы после месяцев полёта накопят небольшую ошибку, тяга может длиться чуть дольше или короче нужного. На каменистой площадке такой сдвиг способен решить исход: мягкая посадка или удар. Поэтому корректировки учитывают на всех этапах — от выхода на орбиту и координации аппаратов до передачи данных и мониторинга состояния экипажа после прибытия.

На горизонте описывается идея "марсианского координированного времени" — аналога UTC, но рассчитанного для Красной планеты. В таком подходе базы, роверы и спутники ориентируются на единый стандарт, а алгоритмы "незаметно" компенсируют влияние гравитации и движения, чтобы люди не утонули в нескольких параллельных шкалах.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

