Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сложная сеть долин в районе Идейских болот на Марсе, снятая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter
Сложная сеть долин в районе Идейских болот на Марсе, снятая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter
© NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 23:01

Марс сбросил маску безжизненности: под пылью всплыли древние реки, намекающие на следы жизни

Марс имел крупные речные бассейны, похожие на земные — PNAS

Следы древних речных систем на Марсе открывают по-новому захватывающую картину прошлого планеты. Новое исследование показывает, что миллиарды лет назад Марс мог иметь разветвлённые водные сети, сопоставимые по масштабу с крупнейшими водоразделами Земли. Эти структуры указывают на длительное присутствие жидкой воды и создают предпосылки для поиска древней жизни. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Следы древней гидросферы Марса

Современный Марс — планета ветров, холода и камня, но миллиарды лет назад ландшафт формировался потоками воды, которая заполняла кратеры, размывала долины и стекала в низины. В некоторых моделях предполагается существование океана, куда могли впадать эти реки. На Земле реки всегда были центрами биологического разнообразия: бассейн Амазонки содержит десятки тысяч задокументированных видов. Если марсианские речные сети были аналогичны земным, они могли создавать благоприятную среду для появления жизни.

Недавняя работа исследователей из Техасского университета в Остине впервые дала чёткую картину расположения крупных речных бассейнов. Команда нанесла на карту 16 регионов, которые по размерам и структуре сопоставимы с земными водоразделами. Каждый из них мог быть частью обширной гидросистемы, функционировавшей в древнем климате.

"Мы давно знали, что на Марсе есть реки, но не понимали, насколько они организованы в крупные дренажные системы", — сказал доцент кафедры наук о Земле и планетах Тимоти А. Гадж.

Исследователи объединили результаты нескольких наборов данных — от карт глубин долин до сведений о древних озёрах — и создали глобальный обзор марсианских речных сетей. Такое объединение позволило впервые рассчитать протяжённость древних потоков и реконструировать систему водоразделов.

Реконструкция на планетарном уровне

Анализ включал 19 крупных комплексов долин, каньонов и озёрных систем. Среди них 16 соответствуют площадям более 100 000 квадратных километров — минимальному размеру крупных бассейнов на Земле. Для сравнения: бассейн реки Колорадо в Техасе имеет площадь около 103 300 квадратных километров. На Земле такие структуры формируются благодаря тектонике, создающей горы и впадины, направляющие потоки.

На Марсе тектоника отсутствует, и именно поэтому крупные речные системы встречаются реже. Несмотря на это, исследователи обнаружили, что эти большие бассейны ответственны за около 42 % всего материала, размытого древними марсианскими реками. Это подчёркивает их ключевую роль в истории планеты.

"Мы просто нанесли их на карту и соединили между собой", — сказал научный сотрудник Абдалла С. Заки.

Осадочные породы, накопленные в этих бассейнах, содержат питательные вещества, которые могли поддерживать микроорганизмы. Именно такие породы лучше всего изучать в поисках биосигнатур. Однако путь этих отложений пока неясен: их могли переносить реки, могли влиять удары метеоритов, или же происходил длительный процесс выветривания.

Понимание древних климатических условий Марса также перекликается с современными исследованиями Земли. Например, анализ того, как быстрое потепление Арктики влияет на сезонные процессы, помогает лучше интерпретировать смену условий на Марсе, где климат также мог изменяться скачкообразно.

Где искать следы жизни

С увеличением расстояния, которое проходит вода, повышается интенсивность её взаимодействия с породами. Это создаёт условия для химических реакций, в том числе тех, что могут формировать потенциальные признаки жизни.

"Чем больше расстояние, тем сильнее вода взаимодействует с камнями, и выше вероятность химических реакций, приводящих к признакам жизни", — сказал Заки.

Хотя вся поверхность Марса покрыта мозаикой из малых дренажных систем, именно 16 крупных бассейнов становятся наиболее перспективными для будущих миссий. Они соединяют множество русел, каньонов и озёр, образуя участки, где жидкая вода могла сохраняться дольше всего.

"Это важный вопрос для будущих миссий, которые будут искать следы жизни", — сказал Гадж.

Этот вывод подчёркивается и в академической среде.

"Команда Гаджа продолжает вносить революционный вклад в исследование поверхности Марса", — сказал заведующий кафедрой наук о Земле Дэнни Стокли.

Исследователи предполагают, что такие бассейны могли быть аналогами земных областей, где зарождались развитые биосистемы. Тектоника на Земле сыграла ключевую роль в формировании крупных водосборов, что видно в примере Амазонки или Инда. На Марсе же структура бассейнов была обусловлена в основном эрозией и особенностями рельефа, что делает их изучение особенно интересным. Подобное поведение ландшафтов можно сравнить с тем, как на Земле изменения климата влияют на геологические процессы, например на распределение осадков, описанное в исследованиях о том, как таяние антарктических ледников обнажает породы, богатые минералами.

Популярные вопросы о древних реках Марса

1. Почему крупные бассейны важны для поиска жизни?
Потому что они сохраняют осадки, богатые питательными веществами, и могли долго удерживать воду.

2. Сколько крупных водосборов обнаружено?
Исследователи определили 16 систем площадью более 100 000 км².

3. Почему их меньше, чем на Земле?
Из-за отсутствия тектоники Марс имеет более статичный рельеф и меньше крупных дренажных зон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пена начинает стекать, когда пузырьки меняют форму, а не из-за натяжения — JCIS сегодня в 7:54
Мягкий материал показал зубы: пена раскрыла скрытый механизм, который ломает классическую физику

Новое исследование показало, что пена начинает терять жидкость из-за перестройки пузырьков под давлением, что меняет понимание поведения мягких материалов.

Читать полностью » Исследователи выявили влияние магния в митохондриях на метаболизм — Мадеш Мунисвами сегодня в 5:05
Внутри клеток завёлся невидимый предатель: магний запускает механизм тихого ожирения

Учёные выявили механизм, который помогает контролировать обмен веществ, воздействуя на транспорт магния в клетках. Эксперимент на мышах показал, как это влияет на набор веса.

Читать полностью » Чернобыльские грибы показали рост под радиацией — учёные сегодня в 3:25
Радиоактивные грибы выжили там, где умерла жизнь: Чернобыль ожил изнутри

Грибы из Чернобыля, способные использовать радиацию, могут стать природным щитом для астронавтов. Как меланин помогает им выживать и что ждёт эти открытия в космосе.

Читать полностью » Птичий грипп размножается при 42 градусах — Science сегодня в 1:09
Птичий грипп играет в другую лигу: он выживает там, где человеческие вирусы гибнут

Учёные выяснили, почему птичий грипп выдерживает жар: ключевой ген PB1 помогает вирусу размножаться при 40-42 °C и повышает риски новых вариантов.

Читать полностью » Лазерная система передала стабильный сигнал при высокой точности наведения — Journal du Geek вчера в 21:04
Космос перестал быть немым: лазерный сигнал прорвал тьму на 10 миллионах километров и изменил правила игры

Эксперимент с лазерной связью на расстоянии 10 миллионов километров показывает: космические миссии входят в эпоху высокоскоростной оптической коммуникации, открывая новые возможности для науки.

Читать полностью » Учёные выявили роль белка TnC в регенерации мышц и её ухудшении при старении — исследование Communications Biology вчера в 20:11
Мышцы с возрастом "сыпятся" не просто так — этот исчезающий белок рушит всё восстановление

Учёные выяснили, почему с возрастом мышцы теряют способность к восстановлению, и обнаружили механизм, который можно использовать для замедления этого процесса.

Читать полностью » ESA, США и Япония провели учения после фиксации изменений в поведении межзвёздного объекта 3I/ATLAS — Daily Star вчера в 19:58
"Инопланетный корабль" вызвал панику — то, как страны реагируют, настораживает ещё сильнее

Поведение 3I/ATLAS заставило страны активировать элементы планетарной обороны, а учёные — пересмотреть наблюдения за межзвёздным объектом.

Читать полностью » Обнаружена древняя спиральная галактика, похожая на Млечный Путь — Science Daily вчера в 19:23
Космос переписал свои правила: в бездне нашли близнеца Млечного Пути

Открытие галактики Алакананда, поразительно похожей на Млечный Путь, изменило взгляды на эволюцию Вселенной и поставило под сомнение прежние космологические теории.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Анаконды достигли гигантского размера 12 млн лет назад — Fanpage
Спорт и фитнес
Одержимость тренировками нарушает качество жизни — доктор Джейсон Нагата
Авто и мото
Система "Старт-Стоп" и голосовое управление названы малополезными функциями — автоспециалисты
Еда
Приготовлены пять видов рождественских рулетиков из хлеба — blog.giallozafferano.it
Туризм
Маршрут Якутск — Оймякон — Магадан стал самым дорогим зимним туром сезона — АБН24
Садоводство
Удобрение с фосфором и калием восстанавливает здоровье спатифиллуму
Спорт и фитнес
Семь минут активности снизили усталость по утрам — физиологи
Питомцы
Собаки снижают стресс и улучшают здоровье пожилых людей — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet