Марс раскрывает карты: под ледяным покровом сеть каналов с жидкой водой, пригодной для бактерий

Под ледяной поверхностью Марса может скрываться неожиданный резервуар жизни — сеть микроскопических каналов с жидкой водой. Новое исследование предполагает, что вечная мерзлота Красной планеты содержит достаточно жидкости, чтобы поддерживать существование микроорганизмов, что кардинально меняет наши представления о потенциальной обитаемости Марса.

Изначально учёные скептически относились к возможности существования значительных количеств жидкой воды на Марсе из-за экстремально низких температур, которые могут опускаться до -150°C. Однако последние расчёты показывают, что солёные растворы могут оставаться жидкими даже в таких условиях, образуя разветвлённую сеть подповерхностных потоков.

Неожиданное открытие

Исследовательница Ханна Сайзмор из Института планетологии в Аризоне начала своё исследование с целью доказать невозможность существования значительных количеств жидкой воды на Марсе. Однако результаты превзошли все ожидания.

"На Марсе мы всегда живём на грани между возможной пригодностью для жизни и возможной непригодностью, поэтому я решила провести это исследование, думая, что, возможно, смогу замкнуть этот круг и сказать, что маловероятно, что там будет достаточно воды", — говорит Ханна Сайзмор.

Учёные использовали данные о составе марсианской почвы, полученные космическим аппаратом "Феникс", который работал на поверхности планеты в 2008 году. Расчёты показали, что в вечной мерзлоте могут существовать каналы диаметром не менее 5 микрон с содержанием жидкости более 5% — этого достаточно для поддержания жизни микроорганизмов.

Как вода остаётся жидкой на Марсе

Ключевую роль в этом процессе играют соли, обильно присутствующие в марсианском грунте. В то время как чистая вода замерзает при 0°C, солевые растворы могут оставаться жидкими при значительно более низких температурах.

"Самые большие вены, о которых мы говорим, в 10 раз уже очень тонкого человеческого волоса", — поясняет Сайзмор.

Но это достаточно большая среда, чтобы погрузить микроб, и они достаточно связаны, чтобы перемещать пищу и отходы через окружающую среду.

А что если…

Если под поверхностью Марса действительно существуют обширные сети солёных водных каналов, то Красная планета может оказаться значительно более обитаемой, чем мы предполагали? Возможно, будущие миссии смогут обнаружить там не только следы древней жизни, но и современные живые организмы.

Сравнительная таблица: условия для жизни на Марсе

Параметр Традиционные представления Новые данные Наличие жидкой воды Крайне ограниченное Обширные подповерхностные сети Температура Слишком низкая для жизни Солёные растворы остаются жидкими Размеры водных сред Незначительные Каналы диаметром от 5 микрон Распространённость Локальные участки Широко распространены выше 50° широты Доступность для исследований Требует глубокого бурения Достаточно копнуть на 30 см

Три факта о воде на Марсе

Марсианские соли могут понижать температуру замерзания воды до -70°C, что позволяет ей оставаться жидкой даже в экстремальных условиях. Согласно данным аппарата "Феникс", подповерхностные водные жилы наиболее вероятны на широтах выше 50 градусов. Для поиска потенциальной жизни в этих водных средах достаточно пробурить скважину глубиной всего около 30 сантиметров.

Перспективы поиска жизни

Обнаруженные водные жилы представляют собой наиболее перспективное место для поиска жизни на Марсе. В отличие от глубоких подповерхностных океанов, которые могут существовать на больших глубинах, эти каналы расположены достаточно близко к поверхности.

"Это среда, куда мы можем приземлиться, копнуть на глубину около 30 сантиметров и взять образцы", — отмечает Сайзмор.

Однако главным вопросом остаётся температурный режим этих сред. Брюс Джакоски из Университета Колорадо в Боулдере предупреждает: "Однако нам следует быть осторожными, используя пределы, в которых земная жизнь может расти и метаболизироваться, поскольку они не обязательно отражают пределы, в которых может функционировать любая жизнь где бы то ни было".

Исторический контекст

Поиск воды и жизни на Марсе имеет долгую историю, начиная с первых телескопических наблюдений и знаменитых "каналов". В XX веке миссии "Маринер" и "Викинг" показали холодную, сухую планету, что развеяло надежды на обнаружение сложных форм жизни. Однако в начале XXI века данные с аппаратов "Одиссей", "Экспресс" и "Феникс" начали раскрывать другую картину — планету со значительными запасами водяного льда и возможными сезонными потоками солёной воды. Новое исследование знаменует очередной поворот в этой истории, предлагая убедительные доказательства того, что Марс может обладать обширной сетью подповерхностных водных сред, потенциально пригодных для жизни. Это открытие не только меняет наши представления о современном Марсе, но и заставляет по-новому взглянуть на возможности существования жизни в экстремальных условиях по всей Вселенной.