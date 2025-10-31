Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 22:54

Марс раскрывает карты: под ледяным покровом сеть каналов с жидкой водой, пригодной для бактерий

Сайзмор: жидкая вода на Марсе может поддерживать жизнь микроорганизмов в подповерхностных каналах

Под ледяной поверхностью Марса может скрываться неожиданный резервуар жизни — сеть микроскопических каналов с жидкой водой. Новое исследование предполагает, что вечная мерзлота Красной планеты содержит достаточно жидкости, чтобы поддерживать существование микроорганизмов, что кардинально меняет наши представления о потенциальной обитаемости Марса.

Изначально учёные скептически относились к возможности существования значительных количеств жидкой воды на Марсе из-за экстремально низких температур, которые могут опускаться до -150°C. Однако последние расчёты показывают, что солёные растворы могут оставаться жидкими даже в таких условиях, образуя разветвлённую сеть подповерхностных потоков.

Неожиданное открытие

Исследовательница Ханна Сайзмор из Института планетологии в Аризоне начала своё исследование с целью доказать невозможность существования значительных количеств жидкой воды на Марсе. Однако результаты превзошли все ожидания.

"На Марсе мы всегда живём на грани между возможной пригодностью для жизни и возможной непригодностью, поэтому я решила провести это исследование, думая, что, возможно, смогу замкнуть этот круг и сказать, что маловероятно, что там будет достаточно воды", — говорит Ханна Сайзмор.

Учёные использовали данные о составе марсианской почвы, полученные космическим аппаратом "Феникс", который работал на поверхности планеты в 2008 году. Расчёты показали, что в вечной мерзлоте могут существовать каналы диаметром не менее 5 микрон с содержанием жидкости более 5% — этого достаточно для поддержания жизни микроорганизмов.

Как вода остаётся жидкой на Марсе

Ключевую роль в этом процессе играют соли, обильно присутствующие в марсианском грунте. В то время как чистая вода замерзает при 0°C, солевые растворы могут оставаться жидкими при значительно более низких температурах.

"Самые большие вены, о которых мы говорим, в 10 раз уже очень тонкого человеческого волоса", — поясняет Сайзмор.

Но это достаточно большая среда, чтобы погрузить микроб, и они достаточно связаны, чтобы перемещать пищу и отходы через окружающую среду.

А что если…

Если под поверхностью Марса действительно существуют обширные сети солёных водных каналов, то Красная планета может оказаться значительно более обитаемой, чем мы предполагали? Возможно, будущие миссии смогут обнаружить там не только следы древней жизни, но и современные живые организмы.

Сравнительная таблица: условия для жизни на Марсе

Параметр Традиционные представления Новые данные
Наличие жидкой воды Крайне ограниченное Обширные подповерхностные сети
Температура Слишком низкая для жизни Солёные растворы остаются жидкими
Размеры водных сред Незначительные Каналы диаметром от 5 микрон
Распространённость Локальные участки Широко распространены выше 50° широты
Доступность для исследований Требует глубокого бурения Достаточно копнуть на 30 см

Три факта о воде на Марсе

  1. Марсианские соли могут понижать температуру замерзания воды до -70°C, что позволяет ей оставаться жидкой даже в экстремальных условиях.

  2. Согласно данным аппарата "Феникс", подповерхностные водные жилы наиболее вероятны на широтах выше 50 градусов.

  3. Для поиска потенциальной жизни в этих водных средах достаточно пробурить скважину глубиной всего около 30 сантиметров.

Перспективы поиска жизни

Обнаруженные водные жилы представляют собой наиболее перспективное место для поиска жизни на Марсе. В отличие от глубоких подповерхностных океанов, которые могут существовать на больших глубинах, эти каналы расположены достаточно близко к поверхности.

"Это среда, куда мы можем приземлиться, копнуть на глубину около 30 сантиметров и взять образцы", — отмечает Сайзмор.

Однако главным вопросом остаётся температурный режим этих сред. Брюс Джакоски из Университета Колорадо в Боулдере предупреждает: "Однако нам следует быть осторожными, используя пределы, в которых земная жизнь может расти и метаболизироваться, поскольку они не обязательно отражают пределы, в которых может функционировать любая жизнь где бы то ни было".

Исторический контекст

Поиск воды и жизни на Марсе имеет долгую историю, начиная с первых телескопических наблюдений и знаменитых "каналов". В XX веке миссии "Маринер" и "Викинг" показали холодную, сухую планету, что развеяло надежды на обнаружение сложных форм жизни. Однако в начале XXI века данные с аппаратов "Одиссей", "Экспресс" и "Феникс" начали раскрывать другую картину — планету со значительными запасами водяного льда и возможными сезонными потоками солёной воды. Новое исследование знаменует очередной поворот в этой истории, предлагая убедительные доказательства того, что Марс может обладать обширной сетью подповерхностных водных сред, потенциально пригодных для жизни. Это открытие не только меняет наши представления о современном Марсе, но и заставляет по-новому взглянуть на возможности существования жизни в экстремальных условиях по всей Вселенной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Окаменелости древних акул с отпечатками кожи сохранились в пещерах благодаря стабильной температуре сегодня в 23:12
325 млн лет под землёй: почему акулы каменноугольного периода сохранились лучше, чем любые другие

В глубинах американских пещер обнаружены окаменелости древних акул возрастом 325 миллионов лет. Как им удалось так хорошо сохраниться?

Читать полностью » Искусственное освещение ослабляет связь между фазами Луны и менструальными циклами сегодня в 23:09
Полнолуние крадёт ваш сон: искусственное освещение сокращает отдых на 20–90 минут — вот почему

Учёные обнаружили, как искусственное освещение разрушает древнюю связь между лунными циклами и нашими биологическими часами. Что мы теряем?

Читать полностью » Технология с ретронами повысила эффективность терапии до 30% при лечении наследственных заболеваний сегодня в 18:13
Один укол — и геном как новый: прорыв в терапии, который меняет всё для пациентов с мутациями

Учёные разработали революционный метод генной терапии. Как новая технология может изменить подход к лечению наследственных заболеваний?

Читать полностью » CP: прикосновения в парах могут служить проявлением власти у людей с психопатией и нарциссизмом сегодня в 18:10
Распознайте врага в объятиях — признаки манипулятивных касаний, которые разрушают любовь

Психологи раскрыли скрытые сигналы в поведении партнёров. Как обычные прикосновения могут быть инструментом манипуляции в отношениях?

Читать полностью » Профессор Штельцнер: амулет из Франкфурта использовался как оберег с обращением к Титу и Христу сегодня в 17:52
Амулет, пролежавший 2000 лет: внутри — молитва Иисусу, которая меняет карту раннего христианства

Уникальная находка во Франкфурте переписывает историю христианства. Какой секрет хранил в себе древний амулет, пролежавший в земле почти 2000 лет?

Читать полностью » Дюпюи: в восточном Казахстане найдено древнейшее захоронение возрастом 7000 лет сегодня в 17:50
Если бы эти древние люди вернулись, степи изменились бы навсегда: открытие в восточном Казахстане

В Казахстане обнаружено древнейшее человеческое захоронение. Что могут рассказать кости, пролежавшие в земле 7000 лет, о первых жителях степей?

Читать полностью » Мосс: в Северном Уэльсе найден клад из около 15 тысяч римских монет сегодня в 16:33
Воины Рима прятали сбережения перед битвами: новый клад раскрывает секреты древних походов

Металлоискатель в Уэльсе обнаружил крупнейший клад римских монет. Как любительское хобби привело к историческому открытию?

Читать полностью » Изидоро: гравитация Юпитера создала барьер в протопланетном диске, разделив Солнечную систему сегодня в 16:30
Земля на волоске от Солнца: Юпитер создал барьер, который изменил всё в ранней Вселенной

Новое исследование раскрывает, как Юпитер в молодости спас Землю от падения в Солнце. Узнайте, как гравитация гиганта создала уникальные условия для рождения нашей планеты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Владимир Уражевский рассказал, как выбрать породу кошки по характеру
Авто и мото
Ресурс сцепления на автомобиле с МКПП почти на 90% зависит от стиля вождения и условий эксплуатации
Спорт и фитнес
Тренировки для подтянутых бедер: кардио и силовые упражнения для эффективного результата
Туризм
Как адаптироваться к жизни в Норвегии: высокие цены на продукты и планирование покупок
Авто и мото
Самой частой поломкой МКПП является износ синхронизаторов 2-й и 3-й передач
Культура и шоу-бизнес
A$AP Rocky, будучи в отношениях с Рианной, сделал "предложение" Маргарет Куолли
Красота и здоровье
ВОЗ: безопасной дозы алкоголя не существует — тип напитка не имеет значения
Садоводство
Ирина Корсакова рассказала, что осенняя посадка смородины даёт более ранний урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet