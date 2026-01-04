Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
МАРС
МАРС
© wikimedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under public domain
Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 21:02

Марс раскрыл тайник из прошлого: глубины планеты оказались куда перспективнее поверхности

На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL

На Марсе обнаружены геологические структуры, которые могут серьёзно изменить взгляд на прошлое Красной планеты. Речь идёт о восьми необычных пещерах, происхождение которых напрямую связано с действием воды — ключевого элемента для формирования жизни. Учёные считают, что именно такие укрытия могли сохранить следы древних микроорганизмов. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Пещеры, которых раньше не находили

Группа китайских исследователей зафиксировала восемь глубоких впадин в районе долины Хеврус-Валлис на северо-западе Марса. Эти образования заметно отличаются от привычных марсианских лавовых труб, которые формировались в результате вулканической активности. У новых объектов отсутствуют приподнятые края и следы выброса породы, характерные для ударных кратеров.

Форма отверстий почти идеальна: они округлые, с резким уходом вглубь и без окружающих валов. Учёные интерпретируют их как "мансардные окна" — участки обрушения, ведущие в подземные пустоты. На Земле подобные структуры хорошо известны и часто указывают на наличие развитых пещерных систем.

Карстовый механизм вместо вулканизма

Ключевым аргументом в пользу необычного происхождения пещер стал анализ минералогического состава пород. Данные тепловизионного спектрометра NASA (TES) показали присутствие карбонатов и сульфатов — минералов, формирование которых обычно связано с водой. Это позволило исследователям сделать вывод о химическом растворении пород подземными водами.

"Эти световые люки интерпретируются как первые известные потенциальные карстовые пещеры на Марсе", — заявили авторы исследования.

Карстовые ландшафты широко распространены на Земле и формируются при длительном воздействии воды на растворимые породы. Для Марса такой механизм означает, что в далёком прошлом в этом регионе могли существовать стабильные подземные водные системы. Эти выводы хорошо вписываются в более широкий контекст современных исследований, где поиск внеземной жизни сместился к анализу слабых сигналов и труднодоступных, но перспективных сред.

Подземное убежище для микроорганизмов

Поверхность Марса крайне неблагоприятна для сохранения жизни: жёсткое ультрафиолетовое излучение, резкие перепады температур и пылевые бури быстро разрушают органические соединения. Подземные полости, напротив, обеспечивают более стабильные условия и естественную защиту.

По данным EarthSky, исследователи считают, что такие пещеры могли служить убежищем для микроорганизмов при наличии воды и базовых химических элементов. В подобных средах биосигнатуры имеют значительно больше шансов сохраниться на протяжении миллионов лет, чем на открытой поверхности.

Практическая ценность для будущих миссий

Обнаружение карстовых пещер меняет приоритеты в планировании марсианских экспедиций. Вместо случайного бурения и отбора проб учёные получают конкретные цели, где вероятность обнаружения следов жизни выше. Это особенно важно с учётом ограниченных ресурсов межпланетных миссий.

Ещё в 2023 году обсуждались концепции отправки компактных автономных марсоходов в подземные системы. Такие аппараты могли бы использовать цепочки датчиков для ориентации и передачи данных. Подобные идеи дополняют и другие подходы к освоению планеты, включая проекты, где лёд на Марсе рассматривают как материал для жилых модулей.

Подготовка к исследованию подповерхностного Марса

Трёхмерные модели высокого разрешения, созданные на основе данных Mars Reconnaissance Orbiter, показали, что форма углублений соответствует обрушениям, вызванным эрозией, а не лавовыми потоками или тектоническими процессами. Это подтверждает гипотезу о водном происхождении пещер.

Инженеры уже используют эти данные для оценки того, какое оборудование потребуется для работы под поверхностью планеты. Будущие роботы должны быть приспособлены к узким проходам, неровным стенам и отсутствию прямой связи с орбитальными аппаратами.

Открытие карстовых пещер добавляет новую страницу в геологическую историю Марса и делает подземное пространство одним из самых перспективных направлений в поисках следов древней жизни. Эти структуры становятся не просто редким геологическим феноменом, а важной точкой опоры для следующих этапов марсианских исследований.

