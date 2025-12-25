Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Марс
Марс
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 9:14

Марс заговорил языком искр: Красная планета оказалась далеко не такой мёртвой

Ученые впервые обнаружили электрические искры в пылевых вихрях Марса — Nature

Марс снова удивил исследователей неожиданным физическим явлением, которое раньше существовало лишь в теории. Внутри пылевых вихрей на Красной планете зафиксированы электрические искры, способные влиять на климат и химию атмосферы. Это открытие может изменить подход к изучению марсианской среды и условий на поверхности. Об этом сообщает журнал Nature.

Неожиданные сигналы внутри пылевых вихрей

Сильные ветры на Марсе регулярно поднимают в воздух тонны пыли, формируя характерные вихревые столбы, напоминающие земные пылевые смерчи. Во время прохождения двух таких вихрей через место работы марсохода Perseverance прибор SuperCam зафиксировал необычные акустические и электромагнитные сигналы. Это стало возможным благодаря встроенному микрофону — первому в истории, установленному на поверхности Марса.

Позднее специалисты из французских и европейских научных центров проанализировали данные и пришли к выводу, что зарегистрированные сигналы соответствуют характеристикам электрических разрядов. Речь идёт о коротких искрах, аналогичных статическому электричеству, которое люди иногда ощущают в сухом климате при прикосновении к металлу. Наблюдения дополняют данные, полученные в ходе других исследований марсианской среды, включая то, как марсоход Perseverance исследует Марс и постепенно раскрывает детали её физики.

Как рождаются марсианские искры

Механизм образования разрядов связан с интенсивным трением микроскопических пылевых частиц друг о друга. В результате этого процесса частицы накапливают электрический заряд, который затем высвобождается в виде коротких дуг длиной всего несколько сантиметров. Эти разряды сопровождаются слабой, но различимой ударной волной, что и позволило зафиксировать их с помощью микрофона.

На Земле подобные процессы также известны, однако плотная атмосфера делает полноценные электрические разряды в пылевых потоках редким явлением. Марсианская атмосфера значительно разреженнее и состоит преимущественно из углекислого газа, что снижает порог возникновения искр и делает их гораздо более вероятными. Ранее эти особенности учитывались в теоретических моделях, в том числе при попытках воссоздать полный марсианский год и понять природу пылевых бурь, как это показало моделирование атмосферы Марса.

Химические и климатические последствия

Выявление электрических разрядов меняет представление о химических процессах в атмосфере Марса. Учёные считают, что такие искры способны запускать образование высокоактивных окислителей, которые разрушают органические соединения на поверхности и влияют на состав газов в атмосфере. Это может нарушать фотохимическое равновесие и объяснять, почему метан на Марсе исчезает быстрее, чем предсказывали существующие модели.

Кроме того, накопление электрических зарядов может влиять на перенос пыли и формирование климатических процессов на планете. Эти же явления потенциально опасны для электроники автоматических станций и должны учитываться при подготовке будущих пилотируемых миссий.

Акустика как инструмент исследования

Микрофон SuperCam начал работу сразу после посадки Perseverance в 2021 году и за это время записал более 30 часов звуков. В архиве — шум марсианского ветра, работа вертолёта Ingenuity и теперь электрические разряды. Новые данные подтверждают, что акустические наблюдения могут стать важным инструментом для изучения физических процессов на других планетах.

Открытие электрических искр в марсианских пылевых вихрях показывает, что даже хорошо изученные на первый взгляд явления могут скрывать неожиданные детали. Эти результаты помогают глубже понять климат, химию атмосферы и потенциальные риски будущего освоения Марса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Найдены яйца паразитов в канализации римского форта Виндоланда — Леджер сегодня в 5:30
Тайна, которую скрывали века: что нашли в канализации форта, где служили элитные войска Рима

Что скрывали стоки римского форта Виндоланда у Адрианова вала: анализ канализации показал неожиданные паразиты и риски для гарнизона.

Читать полностью » РНК могла появиться на ранней Земле благодаря химическим реакциям — PNAS сегодня в 1:16
Жизнь на Земле из химии: как РНК могла стать связующим звеном между молекулами и живыми существами

Ученые раскрыли, как РНК могла образоваться в условиях ранней Земли. Новое исследование приближает нас к разгадке происхождения жизни и молекул, ставших основой существования.

Читать полностью » Учёные создали биоразлагаемый пластик на основе молочных белков — Polymers вчера в 20:41
Пластик с обратным отсчётом: обычное молоко дало начало странному виду пластика

Учёные нашли способ превратить молоко в биоразлагаемый пластик, который исчезает в почве за несколько месяцев и может изменить будущее упаковки.

Читать полностью » Мрамор гробницы Отто I добыли в Турции — реставраторы вчера в 16:56
Не Италия и не Греция: анализ показал истинное происхождение камня с гробницы Отто I

Реставрация гробницы Отто Великого в Магдебурге принесла неожиданную находку: анализ мрамора связал памятник с торговыми путями Средиземноморья.

Читать полностью » Исследователи выявили механизм защиты печени от гепатита B – университет Канадзавы вчера в 16:01
Страж у ворот печени: древний белок сорвал вторжение гепатита B ещё до начала атаки

Ученые обнаружили белок, который останавливает вирус гепатита B еще до проникновения в клетки печени — подход может изменить терапию инфекции.

Читать полностью » Археологи нашли участок Императорской дороги династии Цинь в Китае – South China Morning Post вчера в 12:16
Призраки прошлого: археологи нашли участок дороги, который не должен был быть найден

В Китае найден новый участок Императорской дороги Цинь, одного из самых масштабных древних инфраструктурных проектов. Открытие подтверждает величие инженерии того времени и раскрывает роль магистрали в защите страны.

Читать полностью » Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные вчера в 8:18
Асфальт с эффектом памяти: зелёная добавка ведёт себя так, будто дорога живая

Учёные предложили добавлять водоросли в асфальт, чтобы сделать дороги прочнее и экологичнее. Лабораторные тесты показали неожиданный эффект.

Читать полностью » Древние моряки использовали костры для навигации ночью — JEMAHS вчера в 4:26
Цепочка таинственных огней: учёные обнаружили древнюю систему, которая предшествовала маякам

Учёные доказали, что прибрежные костры задолго до маяков помогали древним морякам ориентироваться ночью и находить путь к портам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times
Еда
Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова
Дом
Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди
Туризм
Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром
Общество
Общественная палата предложила распространить 13-ю зарплату на всех бюджетников – Лента.ру
Красота и здоровье
Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру
Общество
Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру
Общество
Эксперты Ozon предупредили о том, как избежать мошенничества при общении с подозрительными звонками – Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet