Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Опрокинутый бокал вина на белой скатерти
Опрокинутый бокал вина на белой скатерти
© Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 11:02

Пятно от красного вина исчезает за 6 шагов — метод Марты Стюарт удивил результатом

Пятно от красного вина на белой скатерти способно испортить даже самый удачный вечер. В поисках надёжного решения многие обращаются к проверенным источникам, и метод Марты Стюарт оказался одним из самых обсуждаемых. Шестишаговый процесс выглядит сложным, но обещает практически идеальный результат. Об этом сообщает Apartment Therapy.

Шесть шагов против пятна

Метод описан в книге Martha Stewart's Homekeeping Handbook и требует целого набора средств: жидкость для мытья посуды, уксус, перекись водорода, аммиак, ферментный стиральный порошок и, при необходимости, кислородный отбеливатель.

Сначала пятно обрабатывают раствором средства для мытья посуды (примерно столовая ложка на 300 мл воды). Раствор распыляют и аккуратно промакивают мягкой щёткой, затем смывают водой. Уже на этом этапе цвет становится менее ярким, но полностью не исчезает.

Следующий шаг — нанесение уксуса на 20 минут. После смывания пятно может временно выглядеть ярче, однако это часть процесса.

Если след остаётся, применяют перекись водорода, оставляя её на ткани примерно на 15 минут, затем тщательно промывают. В случае устойчивых загрязнений добавляют 1-2 капли аммиака. Реакция может изменить оттенок пятна — от фиолетового до зеленоватого — после чего оно почти полностью исчезает.

Далее ткань обрабатывают ферментным средством (подходят порошки с липазами и протеазами) и стирают в холодной воде. При необходимости используют кислородный отбеливатель без хлора.

Насколько это эффективно

метод на 9 из 10 баллов. Результат оказался впечатляющим: визуально пятно полностью исчезло, хотя при детальном рассмотрении на фото можно заметить едва уловимую тень. В целом способ получил репутацию "метода кухонной раковины" — за комплексный подход и высокую эффективность.

Если пятно уже высохло

Когда пятно обнаружено не сразу, важно сначала увлажнить ткань холодной водой, чтобы "реактивировать" загрязнение. Затем можно использовать смесь перекиси водорода и средства для мытья посуды в пропорции 2:1. Раствор аккуратно промакивают на пятне и оставляют на 10-15 минут, после чего промывают или стирают.

Подходит ли метод для цветных тканей

Специалисты предупреждают о необходимости осторожности. Перекись водорода обладает осветляющим эффектом, а аммиак при неправильном применении может вызвать обесцвечивание. Для цветных тканей рекомендуется ограничиться начальными этапами с мыльным раствором и уксусом, обязательно тестируя средства на незаметном участке.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дача перестаёт спать зимой: решения, которые превращают холодный участок в уютный дом круглый год вчера в 3:27

Как современные технологии и материалы помогают сделать дачу уютной круглый год: отопление, террасы, зимние сады и свет на участке без лишних затрат.

Читать полностью » Окна стали кристально чистыми без магазинных средств — секрет оказался на кухне 11.02.2026 в 22:08

Как вымыть окна уксусом без разводов: правильная пропорция раствора, подходящая погода и ошибки, которые мешают добиться идеальной чистоты.

Читать полностью » Хранила эти вещи у плиты 11.02.2026 в 16:36

Масла, специи, бумага и техника рядом с плитой могут быть опасны: какие кухонные предметы нельзя хранить возле источника тепла и почему.

Читать полностью » Старая плитка портила весь вид — покраска сработала, но не с первой попытки 11.02.2026 в 14:38

Покраска плитки может заменить дорогой ремонт, но подходит не везде: эксперт объяснил, какую краску выбрать, как избежать ошибок и продлить срок службы покрытия.

Читать полностью » Стекло сияет без разводов — и всё из-за двух капель: средство уже стоит у вас на кухне 11.02.2026 в 11:48

Простые средства и правильная техника помогают очистить стекло без разводов. Эксперты объяснили, как добиться идеальной прозрачности дома.

Читать полностью » Дом вроде чистый, а жить неудобно: путаница между уборкой и наведением порядка портит всё 11.02.2026 в 2:51

Чисто и аккуратно — не одно и то же. Почему дом может быть чистым, но выглядеть захламлённым, и как привычки помогают удерживать баланс.

Читать полностью » Ремонт перестал быть про стиль: материалы, которые выглядят надёжно, начинают подводить первыми 10.02.2026 в 21:26

Современный ремонт требует новых решений: как технологии, расчет и долговечные материалы меняют подход к дизайну и делают дома практичнее.

Читать полностью » Гостиная стала выглядеть дороже без ремонта — я просто изменила эти детали 10.02.2026 в 20:53

Шесть простых дизайнерских приёмов помогут сделать гостиную визуально дороже и уютнее — без ремонта и серьёзных затрат, используя то, что уже есть дома.

Читать полностью »

Новости
Еда
Беру лосось и майонез — ужин готов за 15 минут: рыба тает во рту и не пересыхает
Туризм
Ford отчитался о рекордном убытке в 11,1 млрд долларов — крупнейший минус со времён кризиса 2008 года
Питомцы
Перестала долго гулять с собакой — вес пополз вверх, а болезни пришли следом: сначала не придала значения
Питомцы
Живот кошки — её личная крепость: одно неверное касание может разрушить ваше доверие
Красота и здоровье
Сок из кислых ягод запускает перемены в крови: холестерин сдаёт позиции без жёстких диет
Спорт и фитнес
Плоская попа отменяется — упражнения, которые включают ягодицы и меняют форму быстрее ожиданий
Наука
Антарктида увидит "огненное кольцо": Луна почти полностью закроет Солнце
Садоводство
Подорожник подсказал реакцию почвы — дачники удивляются простому признаку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet