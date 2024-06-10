Астрономы обнаружили водный лед на вершинах и склонах крупнейших экваториальных вулканов Марса, таких как Олимп и другие, что ставит под сомнение "сухость" экваториальных регионов планеты. Это открытие было сделано благодаря изучению снимков, полученных европейской миссией "Марс-Экспресс" и российско-европейским зондом "ЭкзоМарс-TGO".
Наличие воды, которая обычно появляется в утренние часы и исчезает в последующий час, было подтверждено анализом спектра отложений. Ученые предполагают, что в прошлом, когда климат Марса был другим, эти залежи могли быть более обширными и оказывать значительное влияние на круговорот воды на планете.
Фото: nasa.gov/NASA/JPL-Caltech (public domain)
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