Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Марс
Марс
© Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:25

Время на Марсе сбилось с ритма: Эйнштейн был прав, но никто не ожидал такого

NASA рассчитало разницу во времени между Землёй и Марсом — учёные

Время на Марсе течёт иначе — и это не метафора, а точный научный факт, который уже заставил инженеров NASA искать новые решения. Разница в доли миллисекунды может обернуться миллиардными потерями и поставить под угрозу целые миссии. Ошибка в расчётах — и зонд пролетит мимо планеты, а не войдёт в атмосферу. Об этом сообщает CNN.

Секунды, которые решают судьбу миссий

Исследование, опубликованное в журнале The Astronomical Journal, показывает: часы на Марсе идут быстрее земных на 477 микросекунд в сутки. Кроме того, дополнительная разница в 226 микросекунд возникает из-за положения планеты на орбите. На первый взгляд эти доли секунды не кажутся значительными, но для навигации и синхронизации космических аппаратов они имеют критическое значение. Даже задержка в 56 микросекунд соответствует расстоянию примерно в 184 футбольных поля. Такая неточность способна полностью сместить точку посадки.

"Марсианские часы действительно спешат по сравнению с земными", — отмечают авторы исследования Нил Эшби и Биджунат Р. Патла.

Различие во времени становится проблемой и для будущих миссий. Программа NASA "Артемида", объединяющая инфраструктуру Земли, Луны и Марса, потребует абсолютной синхронизации. Согласно расчётам, марсианские сутки "убегают" от лунных на 421,5 микросекунды. Три мира — три ритма времени, и все они должны работать как единый механизм.

Солнечные приливы и искажения времени

Учёные подчёркивают, что проблема не в непонимании общей теории относительности. Наоборот, она давно доказала, что гравитация и движение искривляют пространство-время, заставляя часы идти с разной скоростью. Основная сложность в том, что многие модели до сих пор рассматривают взаимодействие тел в упрощённой форме — как задачу двух объектов, например, Земли и Луны.

Однако Солнце в этой системе играет ключевую роль. Его гравитация вызывает так называемые солнечные приливы — слабые, но значимые колебания в орбитах планет. Именно они изменяют течение времени, пусть и на микросекунды.

Когда исследователи добавили влияние солнечного излучения в расчёты для Земли и Луны, точность моделей выросла в сто раз. Тем не менее взаимодействие Земли и Марса всё ещё требует уточнений: данные о солнечных приливах пока не дают полной картины. Это особенно важно для миссий, использующих лазерную связь между планетами, где каждая микросекунда влияет на передачу данных.

GPS и космос: одна и та же проблема

Похожая ситуация уже знакома инженерам — она ежедневно решается в системе GPS. Спутники, находящиеся дальше от центра Земли, испытывают меньшее гравитационное воздействие, из-за чего их часы идут быстрее. Без постоянной коррекции сигнала ошибки в навигации достигали бы километров за считаные часы.

На межпланетном уровне ситуация усложняется: здесь действуют не только разные гравитационные поля, но и солнечные возмущения. NASA приходится учитывать это при создании систем связи и навигации для миссий вроде "Возвращения образцов с Марса", где марсианская почва должна быть доставлена на Землю.

"Белый дом уже поручил NASA разработать единое лунное время, которое станет аналогом земного универсального времени", — говорится в сообщении агентства.

Это решение может стать отправной точкой для создания "марсианских часов" — системы, которая обеспечит синхронность между планетами и позволит избежать фатальных сбоев. Для этого учёные уже используют наблюдения, собранные миссиями, в том числе Perseverance, которые помогают уточнять климатические и орбитальные модели Марса.

Время как новый ресурс космоса

С развитием пилотируемых миссий вопрос времени выходит за рамки теории. Каждая микросекунда теперь может определять успех или провал миссии. Для будущих марсианских баз точность измерений станет такой же необходимостью, как кислород или топливо.

Понимание того, как время течёт в разных гравитационных условиях, превращается в стратегическую задачу космической эпохи. Технологии и теория здесь больше неразделимы: от них зависит не только успех конкретных миссий, но и возможность постоянного присутствия человека за пределами Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер сегодня в 8:43
Не генетика, а бытовые мелочи: неожиданные факторы, которые старят или молодят ваш мозг

Учёные выяснили, что набор простых привычек может "омолодить" мозг на годы. Какие факторы дают эффект и почему он сохраняется со временем?

Читать полностью » Письмо от руки активирует больше зон мозга чем набор текста — Study Finds сегодня в 7:45
Забытое искусство возвращается: один простой навык заставляет мозг работать совсем иначе

Рукописный текст активирует мозг глубже, чем набор на клавиатуре: десятки исследований показывают, как письмо от руки влияет на память и обучение.

Читать полностью » Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters сегодня в 5:19
Бермудский треугольник оказался не мистикой: под островами нашли то, чего там быть не должно

Учёные нашли под Бермудами необычный слой пород, который может объяснить, почему океаническое поднятие сохраняется миллионы лет без вулканов.

Читать полностью » Оптическое послесвечение гамма-всплеска зафиксировали астрономы МГУ — ТАСС сегодня в 3:42
Вселенная моргнула — и её успели заметить: редкое свечение выдало смерть исполинской звезды

Российские астрономы первыми зафиксировали оптическое послесвечение гамма-всплеска — редкий сигнал гибели массивной звезды во Вселенной.

Читать полностью » Расширение Вселенной растянуло свет сверхновой на месяцы — учёные сегодня в 3:25
Свет из древности пробил Вселенную и переписал космическую историю за одну вспышку

Учёные зафиксировали вспышку, пришедшую из глубины космоса спустя миллиарды лет, и теперь пытаются понять, почему древняя сверхновая так похожа на современную, несмотря на возраст Вселенной.

Читать полностью » Мозг при психозе производит хаотичные нейронные всплески — Molecular Psychiatry сегодня в 1:13
Шизофрения бьет током: нейронные сети взрываются хаотичными всплесками

Учёные обнаружили "мозговые потрясения" при психотических расстройствах. Новые данные объясняют, как нарушается работа нейронных сетей и почему это важно.

Читать полностью » Археологи обнаружили масштабный пограничный комплекс в Сибири — ZME Science вчера в 23:25
Не Китай и не Рим: в горах Сибири всплыл каменный исполин неизвестной цивилизации

В Горном Алтае обнаружена система древних стен высотой до восьми метров. Почему её сравнивают с Валом Адриана и кто мог построить Великую стену Сибири.

Читать полностью » Скорость солнечного ветра ускорила начало магнитной бури на Земле — ИКИ РАН вчера в 22:20
Солнце сыграло на опережение: магнитная буря может начаться раньше прогноза

Учёные фиксируют резкое ускорение солнечного ветра, которое может изменить сроки начала магнитной бури и повлиять на геомагнитную обстановку.

Читать полностью »

Новости
Мир
Турция рассматривает возможность вернуть России комплексы С-400 для нормализации отношений с США — Bloomberg
Происшествия
Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun
Спорт и фитнес
Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 млн долларов призовых — ESPN
Питомцы
Бультерьер может проявлять бойцовские инстинкты без нагрузок и воспитания — кинологи
Спорт и фитнес
Эластичные ленты укрепили мышцы корпуса и рук — тренер Стефани Лафф
Туризм
В историческом центре Владимира работают частные музеи, включая Музей ложки и Вишнёвый дом — турагент
Авто и мото
Видеорегистратор защищает водителя в конфликтах с пешеходами — автоюрист
Еда
Отсутствие запаха после растирания показало выветривание специй – Tasting Table
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet