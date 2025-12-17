Время на Марсе сбилось с ритма: Эйнштейн был прав, но никто не ожидал такого

Время на Марсе течёт иначе — и это не метафора, а точный научный факт, который уже заставил инженеров NASA искать новые решения. Разница в доли миллисекунды может обернуться миллиардными потерями и поставить под угрозу целые миссии. Ошибка в расчётах — и зонд пролетит мимо планеты, а не войдёт в атмосферу. Об этом сообщает CNN.

Секунды, которые решают судьбу миссий

Исследование, опубликованное в журнале The Astronomical Journal, показывает: часы на Марсе идут быстрее земных на 477 микросекунд в сутки. Кроме того, дополнительная разница в 226 микросекунд возникает из-за положения планеты на орбите. На первый взгляд эти доли секунды не кажутся значительными, но для навигации и синхронизации космических аппаратов они имеют критическое значение. Даже задержка в 56 микросекунд соответствует расстоянию примерно в 184 футбольных поля. Такая неточность способна полностью сместить точку посадки.

"Марсианские часы действительно спешат по сравнению с земными", — отмечают авторы исследования Нил Эшби и Биджунат Р. Патла.

Различие во времени становится проблемой и для будущих миссий. Программа NASA "Артемида", объединяющая инфраструктуру Земли, Луны и Марса, потребует абсолютной синхронизации. Согласно расчётам, марсианские сутки "убегают" от лунных на 421,5 микросекунды. Три мира — три ритма времени, и все они должны работать как единый механизм.

Солнечные приливы и искажения времени

Учёные подчёркивают, что проблема не в непонимании общей теории относительности. Наоборот, она давно доказала, что гравитация и движение искривляют пространство-время, заставляя часы идти с разной скоростью. Основная сложность в том, что многие модели до сих пор рассматривают взаимодействие тел в упрощённой форме — как задачу двух объектов, например, Земли и Луны.

Однако Солнце в этой системе играет ключевую роль. Его гравитация вызывает так называемые солнечные приливы — слабые, но значимые колебания в орбитах планет. Именно они изменяют течение времени, пусть и на микросекунды.

Когда исследователи добавили влияние солнечного излучения в расчёты для Земли и Луны, точность моделей выросла в сто раз. Тем не менее взаимодействие Земли и Марса всё ещё требует уточнений: данные о солнечных приливах пока не дают полной картины. Это особенно важно для миссий, использующих лазерную связь между планетами, где каждая микросекунда влияет на передачу данных.

GPS и космос: одна и та же проблема

Похожая ситуация уже знакома инженерам — она ежедневно решается в системе GPS. Спутники, находящиеся дальше от центра Земли, испытывают меньшее гравитационное воздействие, из-за чего их часы идут быстрее. Без постоянной коррекции сигнала ошибки в навигации достигали бы километров за считаные часы.

На межпланетном уровне ситуация усложняется: здесь действуют не только разные гравитационные поля, но и солнечные возмущения. NASA приходится учитывать это при создании систем связи и навигации для миссий вроде "Возвращения образцов с Марса", где марсианская почва должна быть доставлена на Землю.

"Белый дом уже поручил NASA разработать единое лунное время, которое станет аналогом земного универсального времени", — говорится в сообщении агентства.

Это решение может стать отправной точкой для создания "марсианских часов" — системы, которая обеспечит синхронность между планетами и позволит избежать фатальных сбоев. Для этого учёные уже используют наблюдения, собранные миссиями, в том числе Perseverance, которые помогают уточнять климатические и орбитальные модели Марса.

Время как новый ресурс космоса

С развитием пилотируемых миссий вопрос времени выходит за рамки теории. Каждая микросекунда теперь может определять успех или провал миссии. Для будущих марсианских баз точность измерений станет такой же необходимостью, как кислород или топливо.

Понимание того, как время течёт в разных гравитационных условиях, превращается в стратегическую задачу космической эпохи. Технологии и теория здесь больше неразделимы: от них зависит не только успех конкретных миссий, но и возможность постоянного присутствия человека за пределами Земли.