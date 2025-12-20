Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марс Perseverance
Марс Perseverance
© NASA by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public domain
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 20:11

Марс начал говорить сам за себя: находки Perseverance оказались слишком странными для совпадения

Perseverance прошёл почти 40 км по Марсу за пять лет работы — NASA

После пяти лет работы на Марсе марсоход NASA Perseverance продолжает приносить данные, которые меняют научные представления о Красной планете. Аппарат преодолел почти 40 километров по сложному рельефу и вышел за пределы первоначальной зоны исследований. Его текущая миссия связана с изучением новых геологических областей, способных пролить свет на прошлое Марса. Об этом сообщает Science.

Миссия длиной в годы и километры

Perseverance был отправлен на Марс в рамках программы "Марс-2020" с задачей искать следы древней жизни и изучать геологическую историю планеты. За время работы марсоход исследовал кратер Езеро и прилегающие территории, где ранее находились водоёмы. Именно здесь аппарат обнаружил минералы, формирование которых связано с длительным присутствием воды, включая находки, подтверждающие древний влажный климат Марса.

Сейчас марсоход движется в сторону региона, известного как "Озеро Шарм". Учёные рассчитывают, что анализ пород в этой зоне позволит уточнить, как менялись условия на планете и насколько они могли быть пригодны для жизни в далёком прошлом.

Испытание на выносливость в экстремальных условиях

Перед запуском инженеры Лаборатории реактивного движения NASA провели масштабные испытания всех систем марсохода. Особое внимание уделялось колёсам и механизмам управления, которым приходится работать в условиях сильных перепадов температур и абразивной пыли. По оценкам специалистов, ресурса этих систем хватит ещё как минимум на 60 километров пути, что позволяет планировать исследования до начала следующего десятилетия.

Заместитель руководителя проекта Стив Ли отметил, что текущее техническое состояние Perseverance подтверждает его готовность к длительной научной работе.

"Эти испытания показали, что марсоход находится в отличном состоянии. Все системы полностью готовы к длительной миссии по всестороннему исследованию этого удивительного региона Марса", — отметил заместитель руководителя проекта Perseverance Стив Ли.

Автономность как ключ к будущим открытиям

Одной из ключевых особенностей Perseverance стала развитая система автономной навигации. Более 90 процентов пути марсоход проходит без прямого управления с Земли, самостоятельно анализируя рельеф и выбирая безопасный маршрут. Камеры и алгоритмы позволяют ему обнаруживать опасные участки на расстоянии до 15 метров и оперативно менять траекторию движения.

Такой уровень автономности особенно важен для будущих миссий, включая пилотируемые экспедиции. Он также помогает исследовать атмосферные процессы, включая явления, подобные тем, где Perseverance уже фиксировал электрические разряды в пылевых вихрях.

Находки, связанные с возможной жизнью

Основное внимание учёных по-прежнему сосредоточено на кратере Езеро. Здесь марсоход собрал несколько образцов пород, включая так называемый "Водопад Чейва", который может содержать следы биологических процессов. Анализ этих материалов важен для понимания того, как вода, атмосфера и недра Марса взаимодействовали на протяжении миллиардов лет. Марсоход собрал три образца в этом регионе. По мнению учёных, эти образцы могут быть особенно полезны для изучения того, как древние породы из недр Марса взаимодействовали с водой и атмосферой, создавая условия, благоприятные для жизни.

Как подчёркивается в публикациях Science, изучение пород с высоким содержанием оливина помогает восстановить картину глубинных процессов планеты и оценить её потенциальную обитаемость в прошлом.

Работа Perseverance постепенно формирует более целостное понимание эволюции Марса. Каждая новая находка не даёт окончательных ответов, но приближает учёных к разгадке того, была ли Красная планета когда-то домом для жизни.

