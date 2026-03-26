Марс ускоряется, словно танцор на льду: тайна недр Фарсиды раскрыта спутниками

Представьте, что вы раскручиваете на льду фигуриста, который начинает плавно прижимать руки к груди — его скорость вращения моментально возрастает. Похожий физический фокус сейчас происходит с целой планетой, и это открытие перевернуло наши представления о "мертвом" Марсе. Еще недавно исследователи считали его застывшим каменным шаром, но данные, полученные с помощью техники, работающей на поверхности, показывают обратное. Теперь ученые уверены: Красная планета жива, а странные изменения в суточном цикле продиктованы процессами, скрытыми от глаз на километровой глубине.

"Марс долгое время записывали в аутсайдеры геологической активности, полагая, что внутренние процессы там остановились миллиарды лет назад. Однако новые данные показывают, насколько мы ошибались, принимая затишье за финальную точку. Современные приборы позволяют нам буквально просвечивать недра, где скрыты ответы об эволюции соседних миров. Это открытие — лишь малая часть пазла в понимании того, как устроены планеты земного типа". Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Почему Марс начал ускоряться

В течение многих лет астрономы следили за продолжительностью марсианских суток, опираясь на архивные записи. Когда сравнили показатели аппаратов Викинг с современными данными модуля ИнСайт, обнаружилась странная деталь: сутки стали короче, а скорость вращения планеты увеличивается примерно на 70 микросекунд каждый год. Для обывателя это мизер, но для планетологов — серьезный сигнал о том, что внутри небесного тела перераспределяется масса.

Если бы изменения происходили исключительно снаружи, например, из-за атмосферных явлений, их удалось бы отследить мгновенно. Однако эффект наблюдается на глобальном уровне, что указывает на глубинные сдвиги. Красная планета, которую раньше представляли абсолютно статичной, демонстрирует скрытую динамику, похожую на ту, что была найдена при изучении странных потоков под ледяным щитом Земли.

Загадка недр Фарсиды

Основное внимание исследователей теперь приковано к региону Фарсида. Это огромное вулканическое плато, раскинувшееся на 6000 километров, где находятся самые грандиозные вулканы нашей системы. Поскольку тектонические плиты на Марсе отсутствуют, формирование таких структур всегда было загадкой. Теперь ученые обнаружили здесь "отрицательную аномалию" массы, своего рода гигантский пустотный пузырь, который давит на нижнюю часть коры.

Этот процесс можно сравнить с тем, как глубоководные процессы разрушают ледники, действуя подобно мощному насосу. Легкий материал поднимается вверх, создавая очаги плавления, которые пробиваются через толщу марсианской поверхности. Такие аномалии доказывают, что недра планеты до сих пор сохраняют колоссальные запасы тепловой энергии.

Геофизика планетарного масштаба

Механизм ускорения вращения прост: когда легкий материал поднимается к поверхности, более тяжелые массы вынуждены опускаться ближе к центру, то есть к оси вращения. Это работает ровно так же, как попытка собрать в кучу аномальный объект: при уменьшении радиуса распределения веса угловая скорость системы растет. Расчеты подтверждают, что наблюдаемого смещения масс достаточно для объяснения зафиксированного ускорения.

Это открытие заставляет пересмотреть многие прошлые модели, где планета считалась давно остывшей глыбой. Оказалось, что даже спустя миллиарды лет внутренние процессы наподобие тех, что формируют солнечные штормы, способны влиять на макроскопические параметры небесных тел. Наука часто сталкивается с тем, что неточность старых моделей была лишь следствием нехватки таких детальных данных, какие мы имеем сейчас.

"Марс не стремится к покою, даже если нам кажется обратное. Весь обнаруженный механизм — это наглядное подтверждение того, насколько динамична материя под высоким давлением и температурой внутри планеты. Благодаря миссии ИнСайт мы получили уникальную возможность заглянуть под кору и увидеть активные движения вещества. Речь не просто о вулканах, а о фундаментальном перераспределении масс, которое буквально меняет ритм целого мира". Аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

FAQ

Опасно ли это для других планет?

Нет, это локальный процесс, затрагивающий только внутреннее устройство Марса и не влияющий на орбиты других тел.

Может ли Марс прекратить вращение?

Данный механизм лишь незначительно корректирует скорость вращения и не способен привести к полной остановке планеты.

