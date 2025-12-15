Марс теряет связь с Землёй: старый разведчик MAVEN ушёл в вечную орбиту

Когда орбитальный аппарат MAVEN перестал выходить на связь, мир космических исследований замер. Одиннадцать лет он исправно трудился на орбите Марса, помогая ученым понять тайны его атмосферы. Но 6 декабря 2025 года, пролетев за планетой, зонд неожиданно замолчал. После выхода из-за красного диска инженеры ждали привычный сигнал, но в ответ — тишина. Об этом сообщает NASA.

Исчезновение с орбиты

Агентство NASA подтвердило, что связь с аппаратом MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) внезапно прервалась во время обычного витка вокруг Марса. После прохождения за планетой зонд больше не откликался на сигналы, хотя ранее таких сбоев не наблюдалось. Центр управления полетами неоднократно пытался восстановить контакт, но безрезультатно. Подробности и обновления о состоянии миссии регулярно публикуются в официальных материалах NASA о MAVEN.

9 декабря специалисты NASA сообщили, что предпринимают все возможные шаги для обнаружения сигнала и выяснения причины сбоя. По предварительным данным, до момента затмения аппарат функционировал стабильно, без каких-либо технических проблем. Его системы работали в штатном режиме, передавая научные данные, как и прежде.

Одиннадцать лет наблюдений

MAVEN стал одним из семи активных зондов, изучающих Марс с орбиты. Его запуск состоялся в ноябре 2013 года, а уже осенью 2014 года он вошел в марсианскую орбиту. Основная миссия аппарата заключалась в исследовании верхних слоев атмосферы и ионосферы — ключевых элементов для понимания того, как Марс потерял воду и превратился из теплой планеты в холодную пустыню.

Благодаря MAVEN ученые получили доказательства того, что вода исчезала постепенно, под воздействием солнечного ветра и атмосферных процессов. Пылевые бури поднимали водяной пар на высоту, где он распадался под действием солнечной радиации, а его элементы уносились в космос. Эти наблюдения стали важным шагом к разгадке эволюции климата Марса.

"Наблюдения MAVEN позволили проследить, как Марс терял свою атмосферу и воду, открывая новое понимание изменений в истории планет", — говорится в сообщении NASA.

Вклад миссии в науку

Научное значение MAVEN выходит далеко за пределы атмосферы Марса. Его инструменты помогли составить карту ветров, выявить невидимый "магнитный хвост" планеты и описать механизм распыления — процесс, при котором солнечные частицы ускоряют потерю газов из атмосферы. Одним из открытий стало обнаружение уникального протонного полярного сияния, которое возникает, когда солнечный ветер взаимодействует с водородом в верхней атмосфере.

Эти открытия позволили ученым лучше понять различия между Марсом и Землей. Несмотря на схожие начальные условия, судьбы двух планет разошлись: если Земля сохранила плотную атмосферу и жизнь, то Марс постепенно превратился в безжизненную пустыню. Работа MAVEN помогла определить, что именно утрата атмосферы стала ключевым фактором в этой трансформации. К слову, недавние исследования показали, что ионы железа могли защищать древние микробы на Марсе от радиации, что добавляет новые аргументы в пользу возможной обитаемости планеты в прошлом.

Потеря связи и её последствия

MAVEN играл не только научную, но и техническую роль. Его радиосистема служила ретранслятором связи между Землей и марсоходами Curiosity и Perseverance. Поэтому его молчание может повлиять на коммуникации с действующими исследовательскими аппаратами на поверхности Марса. Хотя у NASA есть и другие орбитальные станции, потеря MAVEN — ощутимый удар по системе обмена данными.

"Команды, ответственные за управление миссиями на Марсе, активно анализируют ситуацию. Мы продолжим информировать общественность по мере поступления новых данных", — заявили в NASA.

Эксперты подчеркивают, что подобные инциденты позволяют выявлять уязвимости в коммуникационной инфраструктуре, а полученный опыт поможет повысить надежность будущих миссий. Если удастся восстановить связь, MAVEN может продолжить работу, но даже если нет — его вклад в науку останется значительным.

Сравнение миссий Mars Orbiter и MAVEN

Если сравнивать MAVEN с другими миссиями, например с индийским аппаратом Mars Orbiter Mission, различия становятся очевидными. Индийский орбитальный зонд был нацелен на демонстрацию технологических возможностей, тогда как MAVEN сосредоточился на фундаментальных исследованиях атмосферы. Кроме того, MAVEN обладал более сложным научным оборудованием, позволяющим изучать взаимодействие солнечного ветра с верхними слоями планетной атмосферы. Оба проекта стали символами международного интереса к Марсу, но американский аппарат отличался глубиной научных задач и точностью измерений.

Плюсы и минусы миссии MAVEN

Плюсы:

длительное время работы на орбите — более десяти лет;

огромный объем собранных данных о климате Марса;

поддержка связи с другими аппаратами;

открытие новых атмосферных явлений.

Минусы:

высокая зависимость от солнечной активности;

ограниченные возможности ремонта и обслуживания;

постепенное снижение ресурса оборудования;

риск потери связи при неблагоприятных условиях.

Советы по наблюдению за миссиями Марса

Следите за обновлениями на сайте NASA — там публикуются оперативные отчеты о состоянии миссий. Используйте приложения с визуализацией орбит, такие как NASA Eyes или Heavens-Above. Изучайте данные открытого доступа — снимки, спектры и телеметрию часто доступны для анализа. Подписывайтесь на пресс-релизы агентства, чтобы получать достоверную информацию без интерпретаций СМИ.

Популярные вопросы о миссии MAVEN

1. Что изучал зонд MAVEN?

Он исследовал атмосферу и ионосферу Марса, а также процессы, связанные с потерей воды и газов в космос.

2. Почему потеря связи с MAVEN вызывает тревогу?

Потому что он выполнял важную функцию ретрансляции сигналов между Землей и марсоходами.

3. Можно ли восстановить контакт с аппаратом?

NASA работает над этим. В подобных случаях инженеры анализируют телеметрию, корректируют параметры орбиты и пробуют перезапустить системы.

4. Что миссия MAVEN дала науке?

Она помогла понять эволюцию атмосферы Марса и выявить механизмы потери летучих веществ под действием солнечного ветра.

5. Планируются ли новые миссии для замены MAVEN?

Да, NASA и международные партнеры разрабатывают будущие проекты, в том числе аппараты следующего поколения, способные выполнять функции связи и наблюдения одновременно.