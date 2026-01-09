Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Терраформированный Марс
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 1:14

Марс молчал... до сих пор: ряби на скалах рассказали учёным о водоёмах, о которых мы и не подозревали

Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances

В течение многих лет учёные спорили о том, был ли ранний Марс в основном замороженным или всё-таки домом для настоящих озёр, где вода могла свободно перемещаться по поверхности. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, теперь склоняет чашу весов в пользу второй версии. Крошечные ряби, вырезанные в марсианских скалах, указывают на то, что около 3,7 миллиардов лет назад на Марсе существовали неглубокие озера, в которых вода была открыта для воздействия ветра.

Доказательства этого открытия были получены благодаря наблюдениям марсохода Curiosity в кратере Гейла, недалеко от марсианского экватора. Именно этот район стал домом для марсохода с 2012 года. Удивительно, но эти волнистые узоры, образующиеся под действием ветра, знакомы каждому, кто когда-либо гулял по берегу земного озера. Они формируются, когда волны, возникающие от ветра, заставляют воду двигаться по песчаному дну, оставляя на нем следы, которые потом превращаются в скальные образования. Открытие таких рябь на Марсе показывает, что в древности вода в озёрах могла быть не только жидкой, но и взаимодействовать с атмосферными процессами.

Рябь как свидетельство древних водоёмов

Группа учёных во главе с Клэр Мондро из Калтеха утверждает, что эти ряби — самый явный признак существования стоячих водоёмов на Марсе, которые находились в открытом контакте с атмосферой.

"Форма этих рябей могла быть сформирована только под водой, которая была открыта для атмосферы и под воздействием ветра," — объясняет Мондро.

Ряби на Марсе минимальны по размеру: они всего около шести миллиметров в высоту, а их расстояние друг от друга колеблется между четырьмя и пятью сантиметрами.

Эти параметры не случайны. На Земле такие мелкие ряби часто образуются в местах с мелководьем, где волны остаются скромными. Исследования, проведённые с использованием компьютерных моделей, показали, что древние озёра на Марсе, вероятно, были не более двух метров в глубину — примерно высотой человека.

Curiosity впервые заметил ряби в 2022 году в каменном выступе, называемом "Пру", в районе, который когда-то подвергался воздействию ветров. Второй набор ряб был обнаружен неподалёку, в известной группе рока под названием Amapari Marker Band.

Эти находки дают убедительные доказательства того, что жидкая вода когда-то стекала в кратер Гейла, а не оставалась замороженной в виде льда. Это также подтверждает, что Марс в далёком прошлом был более тёплым и влажным.

Тёплый климат и более толстая атмосфера

Сегодня Марс является холодной и сухой планетой, с тонкой атмосферой, которая не может удержать жидкую воду на поверхности. Однако следы таких ряб, как те, что были найдены в кратере Гейла, говорят о гораздо более тёплом климате в прошлом. Чтобы мелководные озёра на Марсе не замерзали, атмосфера планеты должна была быть значительно толще и теплее.

Это открытие имеет большое значение для обсуждения того, был ли ранний Марс преимущественно ледяным или всё-таки обладавшим более мягким климатом с жидкой водой. Симметричные волновые ряби, которые были обнаружены в кратере Гейла, могут образовываться только в том случае, если жидкая вода, ветер и осадочные материалы взаимодействуют вместе.

Это открытие помогает учёным выстроить более точную картину климатических условий на Марсе миллиарды лет назад и служит важным доказательством существования жизни на планете в её ранней истории.

Такое открытие имеет серьёзные последствия для поиска жизни на Марсе. Вода является важнейшим элементом для появления жизни, хотя и не является её гарантией. Более длительное присутствие жидкой воды на Марсе значительно расширяет возможности существования микробной жизни на планете.

Кроме того, будущие миссии, такие как исследование Марса с помощью марсохода Perseverance, собирают образцы осадочных пород, которые могут дать дополнительные доказательства жизни на Марсе. В частности, планируется исследование осадочных пород в дельте реки, что даст учёным больше информации о древних водоёмах планеты.

