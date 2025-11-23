Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поверхность Марса
Поверхность Марса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована вчера в 23:56

Неужели мы упустили следы жизни? Учёные рассказали, где искать марсианские бактерии сейчас

Гипс в марсианских породах кратера Гейла указывает на взаимодействие песка с водой — Curiosity

Марс издавна считается планетой, на которой когда-то было возможно существование жизни. Реки, озёра и целый океан покрывали его поверхность в далёком прошлом, но около 4,2-3,7 миллиарда лет назад вода исчезла: атмосферу начала разрушать солнечная радиация. Хотя долгое время считалось, что Марс утратил пригодность для жизни относительно быстро, новые исследования указывают на куда более продолжительные периоды обитаемости. Одно из них — анализ марсианских дюн, превращённых в камень, выполненный по данным марсохода Curiosity.

Что выяснили учёные из NYU Abu Dhabi

Марсоход Curiosity много лет исследует кратер Гейла — один из ключевых районов для изучения водной истории Марса. Именно здесь командой под руководством Димитры Атри были обнаружены свидетельства того, что древние песчаные дюны — формация Стимсон (SF) — литифицировались, то есть превратились в камень под воздействием подземных вод.

Учёные сравнили данные марсохода с геологическими структурами пустыни ОАЭ, где подобные процессы происходили в присутствии воды. Это позволило предположить: дюны в кратере Гейла также испытывали позднюю стадию водной активности — возможно, связанную с грунтовыми водами, поступавшими со склонов горы Шарп (центральной вершины кратера).

Более того, в породах найдены минералы, в том числе гипс — типичный маркер взаимодействия воды и осадочных пород. Таким же путём формируются структуры в земных пустынях.

Что происходит в кратере Гейла: ключевые выводы

По мнению исследователей, дюны формации Стимсон и соседние образования Гринхью (ГФ) представляют собой следы взаимодействия песка и подземных вод. Это важно, поскольку аналогичные песчаники на Земле часто сохраняют древние следы микробной жизни — биоплёнки, сцементированные осадки и минералы, связанные деятельностью микроорганизмов.

Если аналогия верна, литифицированные дюны Марса могут содержать микроскопические следы марсианских бактерий, существовавших в эпоху, когда планета была более влажной.

Сравнение: что говорят разные модели обитаемости Марса

Подход Период обитаемости Основания Комментарий
Классическая модель до 3,7 млрд лет назад исчезновение атмосферы быстрая потеря воды
Новые исследования Curiosity дольше — до позднего Ноя следы подземных вод сохранение влажных зон
Гидротермальные модели локальная обитаемость в кратерах минеральные отложения точки жизни могли сохраняться дольше
Теории "долгоживущих водоносных горизонтов" очаги воды спустя миллиарды лет минералогические маркеры не исключено длительное существование микробов

Как исследуют древние марсианские дюны: пошаговый разбор

  1. Сбор данных марсохода Curiosity через систему MSL.

  2. Определение слоистых структур дюн, их ориентации и минерального состава.

  3. Сравнение с земными аналогами (пустыни ОАЭ, осадочные песчаники).

  4. Определение маркеров водной активности — гипса, сульфатов и структур цементации.

  5. Моделирование взаимодействия с грунтовыми водами на раннем Марсе.

  6. Поиск признаков возможных биосигнатур в литифицированных породах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Марс полностью сухим после Нойского периода.
    Последствие: недооценка длительности обитаемых эпох.
    Альтернатива: учитывать локальную и позднюю водную активность.
  • Ошибка: игнорировать земные аналоги осадконакопления.
    Последствие: неполное понимание процессов на Марсе.
    Альтернатива: сравнение с пустынями, карьерами и древними земными песчаниками.
  • Ошибка: ограничивать поиск жизни только древними озёрами.
    Последствие: пропуск потенциальных зон обитаемости.
    Альтернатива: исследовать литифицированные эоловые формации.

А что если литифицированные дюны действительно содержат следы жизни?

Тогда марсианская история может быть переписана. Это означало бы:

  • жизнь существовала не только в озёрах, но и в подземных водах;
  • Марс оставался обитаемым дольше;
  • современные миссии должны искать биосигнатуры в песчаниках, а не только в глинах.

Такие территории могут стать приоритетными для будущих посадочных миссий.

Плюсы и минусы поиска жизни в дюнах

Плюсы Минусы
Песчаники хорошо сохраняют минеральные следы микробов Нужны буровые возможности и возврат образцов
Доступны для анализа марсоходами Риск ошибочной интерпретации
Минералы указывают на воду Не все следы биогенные
Высокий научный потенциал Ограниченный доступ к глубоким слоям

FAQ

Почему литифицированные дюны так важны?
Потому что они фиксируют взаимодействие песка и воды — идеальную среду для захоронения микробов.

Могут ли марсоходы найти следы жизни прямо на месте?
Они могут обнаружить подозрительные минералы, но окончательный ответ обычно требует лабораторного анализа на Земле.

Когда может быть подтверждено присутствие древней жизни?
После миссий по возврату образцов, которые NASA и ESA готовят на ближайшие десятилетия.

Мифы и правда

Миф: Марс давно мёртв.
Правда: некоторые регионы могли оставаться влажными гораздо дольше предполагаемого срока.

Миф: только озёра сохраняют следы жизни.
Правда: песчаники тоже могут фиксировать микробные сообщества.

Миф: Curiosity завершил миссию.
Правда: марсоход продолжает работать и собирать данные уже более 12 лет.

Три интересных факта

  • Песчаники Земли содержат древнейшие следы жизни возрастом более 3,4 млрд лет.
  • Нойский период на Марсе — эпоха мощных наводнений и активной гидрологии.
  • Кратер Гейла — одно из лучших мест для поиска биосигнатур благодаря сложной геологии.

Исторический контекст

2012 — посадка Curiosity в кратер Гейла.

2015-2020 — обнаружение многократных маркеров воды в осадочных породах.

2023-2024 — исследования литифицированных дюн (Stimson, Greenheugh).

Ближайшие годы — миссии по возврату образцов и будущие посадочные аппараты.

