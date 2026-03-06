Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Космонавт и зелень
Космонавт и зелень
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:02

Грядки на Красной планете уже не миф: обычные отходы превращают мертвый марсианский песок в почву

В пыльных лабораториях Космического центра Кеннеди, где воздух пропитан запахом озона от работающих симуляторов, ученые уже тестируют сценарии марсианской колонии. Проблема очевидна: Красная планета предлагает лишь реголит — мелкий, острый песок, лишенный органики и питательных элементов, который царапает перчатки скафандров и не годится для посева. Но свежие эксперименты намекают, что повседневные отходы астронавтов — фекалии и моча — способны разбудить этот спящий ресурс, превратив его в основу для первых грядок под куполами баз.

Представьте: вместо тонны удобрений из земных грузовиков, колония замкнет цикл, перерабатывая то, что неизбежно производит человеческий организм. Исследование под руководством Харрисона Кокера из Техасского университета A&M демонстрирует, как органика ускоряет выветривание реголита, высвобождая кальций, магний и серу — те самые элементы, без которых растения чахнут. Это не фантазия, а шаг к самодостаточности, где марсианская пыль оживает от земного следа.

"Органические отходы — это не проблема, а скрытый резерв для терраформирования. На Марсе они запустят химические реакции в реголите, сделав его пригодным для культур вроде картофеля или салата, без которых колония обречена на голод."

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Роль отходов в марсианском земледелии

Марсианский реголит — как замороженная глина: богат минералами, но запертыми в прочных кристаллах. Органические кислоты из человеческих отходов действуют как естественный растворитель, ускоряя выветривание. В отличие от земной почвы, где гумус копится веками, здесь процесс сжимается до суток в лабораторных шейкерах. Команда Кокера смешала стоки из системы Organic Processing Assembly с симуляторами реголита, имитирующими состав Красной планеты.

Результат? Лунный аналог выдал серу и кальций, марсианский — плюс натрий. Это не случайность: органика разлагает силикаты, освобождая ионы для корней растений. Как отметил Кокер, такой подход сократит грузы с Земли на 90%, сделав базы автономными. Аналогично микробам в арктическом льду, здесь жизнь черпает из отходов прошлого.

Рационально ли это? Абсолютно: цикл закрыт, отходы не накапливаются, а питают. Но скептики правы — реголит полон перхлоратов, токсичных солей. Их нейтрализация потребует доработки, как в тестах на выживание микробов.

Ключевой эксперимент Кокера

В сердце теста — OPA от НАСА: она перерабатывает фекалии в питательный эликсир. Смешанный с реголитом, он имитирует марсианские бури в шейкере. За 24 часа минералы крошатся, как лед под солнцем. Марсианский вариант обогатился натрием — бонус для гидропоники.

Данные опубликованы в ACS Earth and Space Chemistry: лунный реголит дал магний (для хлорофилла), марсианский — серу (для белков). Это мост к фермам, где томаты растут в куполах, а не в консервах. Как в катализаторах из алюминия, дешево и эффективно.

"Эксперимент Кокера — прорыв для устойчивости. Через десятилетие марсианские фермы на отходах станут нормой, открыв эру колонизации без земной подкормки."

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Вызовы и взгляд в будущее

Препятствия реальны: реголит высвобождает не все — железо и цинк прячутся глубже. OPA нужно усиливать для вакуума и радиации. Но оптимизм оправдан: масштабируй на базу для 100 человек, и урожай покроет нужды. Будущее? Фермы под марсианским небом, где энергия от отходов питает свет.

Это не утопия — метод исключения: отработай токсины, и реголит расцветет. К 2040-му колонии станут самодостаточными.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Безопасны ли отходы для растений? Да, после OPA токсины нейтрализуются, питательные высвобождаются.
  • Работает ли на настоящем реголите? Тесты на аналогах успешны; полевые — впереди.
  • Сколько нужно отходов на грядку? Литр стоков на кг реголита — хватит для старта.
  • Когда на Марсе? Первые тесты в 2030-х с Artemis.
Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Читайте также

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микроскоп заглянул в бездну ощущений: замороженный белок выдал тайну чувствительности к холоду 04.03.2026 в 10:14

Ученые впервые получили детальные снимки белкового канала, который заставляет организм чувствовать мороз даже при контакте с обычными пищевыми добавками.

Читать полностью » Космическое расширение похоже на спор с тенью: как колебания черных дыр бросают вызов Хабблу 03.03.2026 в 15:49

Новый взгляд на парадокс Хаббла: гравитационные волны могут вынести на свет скрытые тайны поперечного расширения Вселенной.

Читать полностью » Копеечный треугольник вместо ядерного золота: новая форма алюминия стала мощным катализатором 03.03.2026 в 11:46

Химики из Лондона открыли уникальную форму алюминия, которая способна заменить редчайшие и баснословно дорогие металлы в мировом промышленном производстве.

Читать полностью » Медный диск вместо луны: редкое зрелище окрасит небо над Сибирью в пугающие красные тона 02.03.2026 в 21:21

Весной 2026 года небо устроит грандиозное шоу: пока Луна прячется в тени Земли, к Солнцу на огромной скорости несется комета-смертница.

Читать полностью » Подземелье дышит теплом: заброшенные угольные шахты Камберленда превратили в гигантскую батарею 02.03.2026 в 18:22

В Канаде нашли способ превратить опасные заброшенные шахты в золотую жилу. Затопленные туннели под Камберлендом стали основой для уникальной тепловой сети.

Читать полностью » Революционные огненные вихри: как новый метод очищает океан быстрее и с меньшими потерями 02.03.2026 в 8:24

Ученые нашли новый метод борьбы с разливами нефти: огненные вихри стали эффективнее старых технологий.

Читать полностью » Древний банк крови открыт: комары начали охоту на наших предков на миллион лет раньше срока 01.03.2026 в 16:56

Анализ ДНК 38 видов насекомых показал, что вкус человеческой крови привлек их задолго до появления цивилизации. Генетики нашли эпицентр этой древней встречи.

Читать полностью » Метеорит тает на глазах: микробы с МКС превращают обычные космические булыжники в ценную руду 01.03.2026 в 15:57

На борту МКС биологические агенты успешно извлекли платину и палладий из метеорита, доказав, что будущее космонавтики за невидимыми глазу технологиями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Вес стоит на месте, а кожа блекнет: привычный график еды незаметно разрушает внешность
Спорт и фитнес
Ловушка для жира на плечах: особые рецепторы мешают рукам худеть даже при строгих диетах
Туризм
Миллиарды рассыпались в пыль: конфликт на Востоке нанёс сокрушительный удар по отпускам
Авто и мото
Совершенство на каждом повороте: адаптивные шины, которые подстраиваются под температуру зимой и летом
Садоводство
Битва за здоровье яблони: как не допустить фатальных ошибок при ее обрезке в первые весенние дни
Туризм
Храмы Японии взимают дань с богачей: прогрессивные сборы регулируют поток туристов и спасают наследие от износа
Спорт и фитнес
Живот стоит на месте, а лицо худеет: почему тело игнорирует старания в спортзале и выбирает свой путь
Авто и мото
Жидкое золото для поршней: разница в поведении масел при жаре меняет судьбу двигателя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet