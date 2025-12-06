Красная пыль ожила — на Марсе нашли искры, которых не должно быть

Марсианские вихри давно притягивали внимание учёных, но лишь теперь удалось подтвердить, что внутри них действительно происходят электрические разряды. Это открытие не только раскрывает новые детали динамики атмосферы Красной планеты, но и даёт ключ к пониманию того, как формируются её химические процессы. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на публикацию NASA и журнала Nature.

Загадка марсианских бурь

На Марсе пылевые вихри — привычное явление. Они возникают, когда солнечные лучи нагревают поверхность, а потоки горячего воздуха устремляются вверх, закручиваясь в спираль. Эти вращающиеся колонны способны поднимать пыль на десятки метров, создавая бурлящие вихри, видимые даже с орбиты. Условия для их образования особенно благоприятны в периоды интенсивного нагрева поверхности, когда холодные слои воздуха сталкиваются с тёплыми потоками, формируя замкнутые циркуляции.

"Пыльные вихри на Марсе — это не просто эффектный пейзаж. Они играют важную роль в глобальной динамике атмосферы и перераспределении тепла", — отмечается в сообщении NASA.

Эти вихри способны охватывать большие участки поверхности и даже объединяться в более крупные системы. Для учёных они — идеальная лаборатория, где можно наблюдать, как работают процессы электростатического взаимодействия в условиях разреженной атмосферы. Схожие принципы атмосферной химии изучаются и на других планетах — например, при исследовании водяного пара на Юпитере, где также фиксируются сложные конвективные процессы.

Доказательство электрических разрядов

Инструмент SuperCam, установленный на марсоходе Perseverance, записал 55 различных электрических событий. Среди них — 16 случаев, когда вихрь проходил прямо над аппаратом. До этого момента существование подобных разрядов оставалось лишь гипотезой. Учёные предполагали, что трение между частицами пыли вызывает накопление заряда — так называемый трибоэлектрический эффект, похожий на тот, что создаёт искру после прикосновения к металлическому предмету.

"Теперь мы впервые наблюдаем прямые доказательства того, что на Марсе действительно происходят электрические разряды, сопровождаемые акустическими эффектами", — говорится в публикации NASA.

Атмосфера Марса значительно менее плотная, чем земная, поэтому для возникновения разрядов требуется меньше энергии. Микрофон SuperCam, созданный для анализа звука лазера, оказался чувствительным и к электрическим импульсам, что позволило фиксировать короткие, но отчётливые трески искр во время пылевых вихрей.

Что меняет это открытие

Выявленные электрические явления имеют серьёзное значение для науки. Они указывают, что атмосфера Марса способна активно участвовать в химических реакциях. Электрические разряды могут запускать процессы, приводящие к образованию соединений вроде перхлоратов — веществ, способных разрушать органические молекулы. Это, в свою очередь, объясняет, почему попытки найти устойчивые следы органики на Марсе часто заканчивались безуспешно.

"Электрическая активность может быть недостающим звеном в понимании того, почему метан на Марсе исчезает так быстро", — отмечается в отчёте исследователей.

Кроме того, электризация воздуха способна влиять на перенос пыли и распределение заряженных частиц. Это имеет прямое отношение к планированию будущих миссий — как роботизированных, так и пилотируемых. Понимание электростатических процессов поможет защитить оборудование и обеспечить безопасность астронавтов.

Сравнение условий: Земля и Марс

Хотя процессы на обеих планетах похожи, разница в плотности атмосферы делает марсианские вихри уникальными. На Земле электрические разряды в пыли редки, а на Марсе они могут происходить гораздо чаще из-за высокой сухости и меньшего давления.

Плотность атмосферы. На Земле — около 1,2 кг/м³, на Марсе — меньше 0,02 кг/м³. Интенсивность трения. На Марсе пыль мельче и легче, поэтому легче заряжается. Температурный контраст. Суточные колебания до 60 °C создают сильные потоки воздуха. Результат. Электрические вспышки на Марсе происходят при меньших энергозатратах.

Таким образом, даже при слабых бурях может возникать значительная электростатическая активность, что делает климат Марса более динамичным, чем предполагалось ранее.

Плюсы и минусы открытого явления

Открытие марсианских электрических разрядов имеет двойственный характер.

Плюсы:

помогает лучше понять атмосферу и климат планеты;

уточняет механизмы разрушения органических молекул;

пособствует разработке защитных технологий для приборов;

открывает перспективы изучения химической эволюции атмосферы.

Минусы:

электрические вспышки могут повредить электронику марсоходов;

высокая ионизация атмосферы затрудняет анализ газов;

при пилотируемых миссиях может потребоваться усиленная защита скафандров и оборудования.

Исследователи подчеркивают, что эти риски компенсируются ценностью собранных данных, которые уже помогают скорректировать модели климата Марса.

Советы по исследованию и защите оборудования

Инженеры NASA готовят новые протоколы безопасности для приборов, работающих в условиях повышенной электростатической активности.

Использовать материалы с низкой способностью к накоплению заряда. Оснащать аппараты дополнительными заземляющими элементами. Включать сенсоры, способные регистрировать микрозаряды в режиме реального времени. Разрабатывать алгоритмы защиты электроники от скачков напряжения.

Следование этим принципам поможет обеспечить устойчивость приборов и повысить эффективность будущих миссий, включая пилотируемые экспедиции. Подобные принципы уже используются в исследованиях подповерхностных структур, когда, например, радар SHARAD не подтвердил наличие воды на южном полюсе Марса, показав сложность интерпретации электромагнитных данных.

Популярные вопросы о марсианских пылевых вихрях

Как образуются пылевые вихри на Марсе?

Они возникают при сильном нагреве поверхности, когда горячий воздух поднимается и начинает вращаться, захватывая пыль и песок.

Почему важно изучать электрические разряды?

Они влияют на химические реакции в атмосфере, разрушение органики и поведение пыли, а значит, на общее понимание климатических процессов.

Могут ли такие разряды представлять опасность для миссий?

Да, но их изучение позволит создать системы защиты, минимизирующие риск повреждения оборудования и угрозу для астронавтов.

mars dust storm electricity-2ea

Теги: космос, NASA, Марс, атмосферные явления, марсоход Perseverance, электрические разряды, исследования