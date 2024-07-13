В рамках онлайн-марафона "Выходи за меня" на платформе "ВКонтакте" разыгрываются четыре путешествия по России среди молодоженов и семейных пар. Для участия необходимо разместить историю любви с определенными хештегами на личной странице в соцсети.

Победители смогут выбрать из четырех видов путешествий: морское, активное, культурно-историческое или тур в горы.

Конкурс поддерживает национальный проект "Цифровая экономика" и организован АНО "Национальные приоритеты" и Минцифры РФ. Результаты будут объявлены на странице марафона.

Участвовать могут пары, официально оформившие отношения через портал госуслуг или планирующие зарегистрировать брак до 20 декабря 2024 года, сообщает ФедералПресс.

Фото: commons.wikimedia.org/3steph14 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)