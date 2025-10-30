В 10 класс или в ЗАГС: Екатеринбург собирается разрешить заключение брака для подростков

В Екатеринбурге планируют изменить правила для молодых людей, желающих вступить в брак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, департамент молодежной политики готовит регламент, который позволит 16-летним гражданам официально заключать брак.

Что изменится?

Согласно действующему семейному кодексу России, брачный возраст установлен на уровне 18 лет. Однако, если существуют уважительные причины, органы местного самоуправления могут предоставить разрешение на заключение брака и с 16 лет, а иногда и раньше.

"Наш департамент молодежной политики готовит регламент для оказания муниципальной услуги. Ее результатом будет согласие властей на вступление в брак 16-летних граждан", — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Региональные особенности

Важным моментом является то, что законы субъектов Российской Федерации могут разрешать вступление в брак и до 16 лет при особых обстоятельствах, например, с 14 или 15 лет. В случае заключения брака, несовершеннолетний приобретает полную дееспособность, что означает, что он полностью отвечает за свои действия, как взрослый. Эта дееспособность сохраняется даже после развода до достижения 18 лет.

"Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность, то есть полностью самостоятельно отвечает за свои действия, как взрослый. Эта дееспособность сохраняется даже в случае развода до достижения 18 лет", — говорится в законе.

Что будет, если разрешение не дадут?

Если орган местного самоуправления откажет в разрешении на заключение брака, юные жених и невеста могут обратиться в суд для рассмотрения их дела.