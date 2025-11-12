Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kyle Taylor from London, 84 Countries is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:54

Зашел в хаммам — и вышла другим человеком: секрет древнего ритуала Марокко

Марракеш — это симфония цвета, света и звука. Здесь древняя архитектура встречает современное искусство, шум базаров сменяется ароматами розового масла и кофе на крыше. Чтобы увидеть город во всей его многослойности, важно не спешить — и выбрать самое лучшее.

1. Откройте для себя древний ритуал марокканского хаммама

Начните путешествие с очищения. Хаммам — это не просто баня, а ритуал возрождения, где сочетаются тепло, оливковое мыло и массаж. В спа Dar El Bacha можно пройти все этапы: распаривание, скраб с "кесса", обертывание глиной гассул и расслабляющий массаж.

"Хаммам — это как обнуление. Ты выходишь не только с чистой кожей, но и с лёгкой душой", — говорят местные.

Совет: попробуйте детокс-процедуру с аргановым маслом или рефлексологию ног — эффект удивит.

2. Отправьтесь на гастрономическое приключение

Марокканская кухня — это поэзия специй. От тажина с курагой до улиточного супа и мяты в каждом стакане чая. Чтобы понять страну через вкус, отправляйтесь на гастротур по Джемаа эль-Фна или в Музей кулинарного искусства, где проводят мастер-классы и дегустации.

Совет: не пропустите тур Morocco Food Adventures в Эс-Саурию — это 12 часов путешествия и десятки новых вкусов.

3. Погрузитесь в современное искусство Африки

Марракеш — столица современного африканского искусства. Галереи Comptoir des Mines и MACAAL знакомят с яркими художниками континента. А на ежегодной арт-ярмарке 1-54 собираются коллекционеры со всего мира.

Совет: бронируйте жильё заранее — во время арт-сезона город полон.

4. Исследуйте ремесленные студии Сиди-Ганема

Сиди-Ганем — это маракешский Бруклин. Здесь рождаются предметы интерьера, керамика и текстиль, сочетающие старинное мастерство и современный дизайн. Зайдите в студию LRNCE — узнаваемую по расписной посуде и текстилю.

Совет: договоритесь с таксистом о возврате заранее — в этом районе сложно поймать машину.

5. Охотьтесь за сокровищами на блошином рынке Баб-эль-Хемис

Старинные двери, фонари, антиквариат — всё это ждёт вас у северных ворот медины. Многие вещи попадают сюда после реконструкций знаменитых риадов и отелей.

Совет: торгуйтесь, но уважительно. Лучшие дни — четверг и воскресенье.

6. Погрузитесь в атмосферу Café Clock

Это не просто кафе, а культурный клуб, где по вечерам звучат рассказы, музыка гнауа и женские группы Houariyat. Здесь можно учить арабский, готовить кускус и танцевать на закате.

Совет: приходите в четверг — вечер сторителлинга с переводом на английский.

7. Взлетите на воздушном шаре над Атласом

Рассвет над пустыней Агафай — это чистая магия. Компании вроде Ciel d'Afrique поднимают туристов над горами, предлагая завтрак с шампанским прямо в небе.

Совет: тёплая одежда обязательна — на высоте прохладно даже летом.

8. Проведите день у бассейна среди оливковых рощ

В загородном клубе Beldi Country Club можно провести день мечты: шесть бассейнов, спа, ресторан и мастер-классы по гончарному делу. Это место любят местные и экспаты.

Совет: приезжайте рано, чтобы застолбить шезлонг у главного бассейна.

9. Познакомьтесь с современной кухней Гелиза

Гелиз — новый гастрономический центр города.

  • Sahbi Sahbi - ресторан, где готовят женщины по старинным рецептам.
  • Plus 61 - легкая средиземноморская кухня.
  • Mouton Noir - идеален для бранча.

Совет: бронируйте столики на выходные заранее — местные тоже любят эти заведения.

10. Утренний покой в Jardin Majorelle

Созданный художником Жаком Мажорелем и позже выкупленный Ивом Сен-Лораном, сад Мажореля - это место, где кобальтово-синий встречается с зеленью кактусов.

Здесь легко забыть, что за стенами — шумная медина.

Совет: приходите к открытию (8:30 утра) и покупайте билеты онлайн.

11. Вечер на площади Джемаа эль-Фна

Ни одно путешествие в Марракеш не будет полным без вечера на главной площади. Здесь кипит жизнь: заклинатели змей, музыканты, кулинары и рассказчики. Сядьте на террасе Café Argana, закажите мятный чай и наблюдайте за театром жизни.

Совет: чем больше дыма и местных — тем вкуснее еда.

12. Исследуйте дворец Байя и старый еврейский квартал

Дворец Байя — воплощение марокканского роскоши XIX века: изразцы, кедровые потолки, сады с апельсиновыми деревьями. Рядом находится Меллах, бывший еврейский квартал с синагогами Негидим и Лазама — тише и атмосфернее, чем туристическая медина.

Совет: приходите утром — меньше толп и мягкий свет для фото.

Интересные факты

  • Сад Мажорель ежегодно его посещают до 650 тысяч туристов.
  • Марракеш называют "Красным городом" из-за глины, из которой построены стены медины.
  • В хаммамах используют мыло белди - его готовят из оливок и эвкалипта.

Марракеш — это город, где древность и современность танцуют вместе. Здесь можно провести утро в хаммаме, обед — среди галерей, а вечер — на крыше с видом на Джемаа эль-Фна. Что бы вы ни выбрали, этот город не отпускает: он пропитывает ароматом мяты, шепотом базара и ощущением бесконечного восторга.

