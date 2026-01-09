Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марракеш
Марракеш
© commons.wikimedia.org by Lionel Leo is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:45

Марракеш для искушённых путешественников: где купить винтаж и почувствовать настоящий дух города

Марракеш — идеальное место для охоты за редкими предметами и сувенирами – Metro

Марракеш сразу захватывает своим уникальным сочетанием ярких красок, запахов и звуков, вызывая желание раствориться в его хаосе. Каждый уголок медины приглашает путешественника к новому открытию, от запахов специй до звона металла. Здесь легко потеряться, но именно в этом городе можно почувствовать, почему он стал столь популярным среди любителей шопинга и охоты за винтажными предметами.

В последние месяцы Марокко привлекло внимание путешественников, для которых шопинг и поиск уникальных вещей стали важной частью поездки. Это, безусловно, делает страну идеальным местом для таких приключений. Как сообщает Metro, Марракеш стал одним из лучших направлений для такого рода путешествий.

Медина, где невозможно не купить лишнего

Если вы решили прогуляться по марракешской медине, не переживайте, что заблудитесь. Даже если это случится, рано или поздно один из переулков выведет вас прямо к лавкам, мастерским или суку — традиционному восточному рынку. Здесь продается всё: от кожи и текстиля до керамики, дерева и латуни.

Каждая часть медины имеет свою специализацию, и каждый сук — это своего рода маленький мир с уникальными товарами. Например, один сук полностью посвящен кожаным изделиям, другой — кузнецам, а третий является наиболее оживленным и удобным для новичков, напоминая местную "центральную улицу".

Риад — маленький рай за тяжёлой дверью

Марракеш называют Красным городом за характерный оттенок его домов, выполненных из красноватого песчаника. Однако настоящие сокровища города скрываются внутри риадов — старинных домов с прекрасными внутренними двориками. Местный житель, хозяин одного из риадов Мохамед Меллак, рассказывает, что одинаковый цвет стен зданий стирает социальные различия, а за каждой дверью скрывается тишина и покой. Это действительно так: достаточно толкнуть дверь в районе Баб-Дуккала, и городская суета сменяется уютным двориком с апельсиновым деревом, мозаикой зеллидж и даже маленьким бассейном.

Владельцы риадов делятся, что их дома были переделаны и отреставрированы с учётом десятилетий забытых традиций. Многие из них до сих пор сохраняют дух древности, открывая перед туристами настоящие культурные сокровища.

Базары: искусство торговли и местная кухня

Утро в Марракеше начинается с призыва к молитве, и город моментально наполняется жизнью. В это время медина превращается в яркий праздник: запахи специй смешиваются с яркими тканями, а мастера работают прямо на улицах, создавая свои уникальные изделия. Один из ремесленников, каллиграф Омар, объясняет, что его искусство требует не только мастерства, но и гармонии, и каждый штрих имеет особое значение.

Здесь можно не только купить керамику ручной работы и кожаные изделия, но и ощутить атмосферу местной кухни. Например, лубию — густое рагу из белой фасоли с лимоном и оливковым маслом, которое местные жители часто едят с хлебом на площади. Для тех, кто не хочет тащить покупки в чемодане, есть возможность отправить их прямо домой, что делает покупки ещё более удобными.

Город контрастов: от винтажных рынков до современного дизайна

Если вы хотите увидеть Марракеш без туристической "обертки", загляните на Баб-эль-Хемис — крупный блошиный рынок, где царит пыль и шум. Здесь легко заблудиться, но можно наткнуться на редкие вещи, которые не встретишь в обычных магазинах, от старинных телефонов до винтажной мебели. Однако старые вещи соседствуют с ремесленниками, которые создают свою продукцию прямо на месте. Эта смесь винтажа и современности удивляет своей гармонией.

Всего в нескольких минутах ходьбы — совершенно другой мир: изысканные сады, магазины, специализирующиеся на современном марракешском дизайне, и уютные пространства, поддерживающие местных авторов. Эта смена обстановки, переход от старинных рынков к современным дизайнам, и делает Марракеш таким особенным и незабываемым городом.

