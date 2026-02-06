Марракеш раскрывается не сразу: простой маршрут, который меняет впечатление от города

Марракеш называют Красным городом не ради красивой метафоры: охристо-красные стены медины задают тон всему путешествию. За пять дней здесь реально успеть увидеть главные символы города и при этом не выгореть от шума рынков и плотного трафика. Марракеш лучше раскрывается, если чередовать дворцы и музеи со спокойными садами, кофе и хаммамом. Об этом сообщает YouTravel. me.

Что важно учесть перед поездкой

Марракеш — один из имперских городов Марокко, основанный в 1062 году, и сегодня это крупный культурный и туристический центр. Из России добираются с пересадками — удобные варианты обычно идут через Касабланку или Стамбул, а сам аэропорт расположен примерно в 6 км от центра. Для поездок до 90 дней виза не нужна, но загранпаспорт должен действовать минимум шесть месяцев после въезда. Лучшие сезоны — весна и осень: летом бывает до +40 °C, а зимой вечерами прохладно. Эксперты напоминают, что в 2026 году Рамадан начинается 18 февраля, и в этот период расписание заведений может меняться.

С деньгами проще всего: валюта страны — марокканский дирхам, на рынках и в медине чаще пригодится наличка.

"Я советую брать евро и обменивать их на местную валюту. Как правило, у евро лучший курс к дирхаму, нежели у доллара. Кроме этого, не все долларовые купюры принимают — так, 100$ старого образца могут вовсе не взять. Отношение к евро лояльнее", — отмечает тревел-эксперт YouTravel. me Анна Тури.

Где жить и как перемещаться

Для атмосферы выбирают риады в медине: это традиционные дома с внутренним двориком, мозаикой и зеленью. Тем, кто хочет "европейский" комфорт, чаще подходит район Гелиз или отели чуть дальше от суеты центра.

"Я жил в самом центре медины в отеле Riad Gallery 49 с бассейном, хаммамом и террасой на крыше. Место приятное, чистое, очень аутентичное и недешёвое. Для меня этого колорита оказалось даже многовато — для следующей поездки я бы предпочёл отель с более привычным европейским сервисом и на небольшом удалении", — рассказывает путешественник Александр.

По медине удобнее ходить пешком, а между районами выручает такси, в том числе через Bolt. На дорогах плотный трафик, поэтому планируйте запас времени.

Маршрут на 5 дней: без спешки и с паузами

День 1: сад Мажорель и вечер на Джамаа-эль-Фна

Утром идите в сад Мажорель: это компактный, но очень фотогеничный оазис с сотнями видов растений и знаменитым "синим Мажореля". Внутри работает музей берберского искусства, а рядом — музей Ива Сен-Лорана, куда билеты лучше покупать заранее. Вечером логично сместиться к площади Джамаа-эль-Фна: после заката она превращается в сцену под открытым небом с музыкой и уличной едой.

"В саду почти всегда много людей, важно это принять и наслаждаться красотой места — сочетанием цветов, растениями, атмосферой. Чтобы впечатления были приятнее, стоит приходить пораньше, к открытию", — говорит тревел-эксперт YouTravel. me Евгений Рябиков.

День 2: дворцы и большой сук

В первой половине дня — дворец Бахия с мозаикой зеллидж, резными потолками и тенистыми двориками, затем руины Эль-Бади и усыпальницы Саадитов, чтобы собрать "исторический пазл". После обеда — Souk Semmarine: лабиринт лавок, где торг — нормальная часть культуры, а самые эффектные кадры часто получаются в кварталах светильников и ремесленных мастерских.

День 3: кофе, спокойный сад и хаммам

Начните с красивого завтрака в Bacha Coffee в дворце Дар-эль-Баша, затем загляните в Le Jardin Secret: он спокойнее Мажореля, но даёт ту самую передышку от шумной медины. Вторую половину дня оставьте под хаммам и уходовые процедуры: скраб рукавицей кесе, чёрное мыло, масла — это хороший способ восстановиться перед финальными прогулками.

День 4: медресе и музей с видом

Утром — медресе Бен Юсуфа, одно из самых выразительных зданий Марракеша с резьбой по кедру, мрамором и орнаментами. Затем — Дом фотографии: камерный музей, где историю страны показывают через снимки и архивы, а на террасе можно устроить кофе-брейк с панорамой крыш.

День 5: свободный день или выезд в Агафей

Последний день лучше не перегружать: вернитесь на любимые улочки, купите специи и керамику, спокойно пообедайте и ещё раз посмотрите на медину в мягком вечернем свете. Альтернатива — короткая поездка в каменистую пустыню Агафей ради ужина и ощущения "пустыни рядом с городом", без долгих переездов.

Марракеш нравится тем, кто готов к контрастам: шум сменяется тишиной садов, роскошь дворцов — простотой уличной еды, а ориентироваться помогает заранее продуманный маршрут. Если держать темп в пределах комфортного, пять дней в Красном городе ощущаются как насыщенное, но не утомительное путешествие.