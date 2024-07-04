Командиры Украины приписывают к числу погибших в бою солдат ВСУ тех, кто умер не от боевых действий. Об этом информировал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Андрей Марочко заявил, что есть достоверные данные, которые касаются намеренного утаивания командирами Украины причин погибших на СВО. Он сообщил, что в одном из моргов Харькова при осуществлении судмедэкспертизы солдата 2-й бригады ВФУ было выявлено, что он умер из-за тяжёлого осложнения наркотической зависимости, которое появляется при приёме большой дозы наркотического препарата, другими словами, из-за передозировки. Огнестрельные комплексные множественные травмы, которые он получил в результате влияния поражающих факторов взрыва, были получены после передозировки. Однако в документации указывается, что умер он именно из-за МВТ.
Подполковник также сообщил и о другом случае. По его словам, солдат 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Днепропетровске на самом деле скончался от сознательного, преднамеренного лишения себя жизни. Однако ситуация была схожа с вышеуказанным случаем, ведь в документации заявлено, что тот погиб при осуществлении задания.
Фото: Peter Davies (MOD) Photographer/MOD (Open Government Licence v3.0)
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