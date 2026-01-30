Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Маркграфенштайн
Маркграфенштайн
© commons.wikimedia.org by Franken-steine is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 4:58

Под Берлином в лесу "застыли" гранитные гиганты: место выглядит как декорация к сказке

В часе езды от Берлина можно оказаться у места, которое выглядит как декорация к сказке о ледниках и великанах. В лесах Рауэнер Берге неподвижно "застыли" два красных гранитных исполина — Большой и Малый Маркграфенштайн. Они кажутся случайными камнями, но на самом деле это редкое природное наследие с длинной историей. Об этом пишет тревел-репортёр Инга Вольтер.

Каменные гиганты ледникового периода

Маркграфские камни считают крупнейшими сохранившимися валунами такого типа в Бранденбурге. Их принесли сюда ледники, когда-то двигавшиеся из Скандинавии на юг, поэтому происхождение у них "северное", хотя стоят они совсем рядом с Берлином. По оценкам, Большой Маркграфенштайн когда-то достигал 700-750 тонн, а Малый — около 280 тонн: рядом с ними быстро понимаешь, что слово "малый" здесь условное.

Эти валуны входят в число национальных геотопов Германии — списка знаковых геологических мест страны. Неудивительно, что камни веками притягивали путешественников и исследователей: о них размышлял Гёте, а в XIX веке сюда, как рассказывают, приезжал Теодор Фонтане.

Как добраться из Берлина

На автомобиле дорога обычно занимает примерно час: удобнее всего ехать по A113 с переходом на A10 и A12 в сторону Рауэна, а машину оставить на пешеходной парковке у Рауэнер Берге. Если хочется без авто, с берлинского Hauptbahnhof можно сесть на региональный поезд RE1 до Fürstenwalde (Spree), затем пересесть на автобус 438 в направлении Storkow и выйти на остановке Großer Stein в Рауэне — получится около 1 часа 40 минут в пути.

Прогулка к Маркграфенштайнам и видовая башня

Короткий маршрут от парковки до валунов занимает примерно полчаса неспешным шагом. Но если есть настроение на полноценный поход, выбирают круговой трек через Рауэнер Берге длиной около 17 км: он рассчитан примерно на пять часов и считается маршрутом средней сложности. По пути встречаются места для привала вроде "каменных столов", лесной источник Паулборн и выходы к Шармютцельзее.

В нескольких сотнях метров от камней стоит смотровая башня Рауэнер Берге. Она высотой около 45 метров, а наверх ведут 209 ступеней; в ясную погоду отсюда видны окрестности озера, а иногда различимы и ориентиры Берлина. Вход через турникет платный, поэтому пригодится мелочь: принимаются монеты 1 евро и 50 центов.

Идеи для продолжения маршрута

После прогулки многие заезжают в Бад-Зааров на Шармютцельзее — курорт с термами и набережной. Ещё один вариант — Фюрстенвальде с собором Святой Марии и компактным старым городом. А любителям средневековой атмосферы подойдёт Бесков: там сохранились замок с музеями и участки городской стены.

Маркграфские камни — тот редкий случай, когда "быстро выбраться из города" означает попасть не в обычный парк, а к настоящему геологическому гиганту, который меняет масштаб привычных вещей и делает прогулку по лесу особенно запоминающейся.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

