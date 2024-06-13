Опрос, проведенный исследовательской компанией ЦСП "Платформа" среди 1600 россиян, показал, что около 75% опрошенных сталкивались с получением некачественного или подмененного товара на маркетплейсах. Примерно 39% респондентов хотя бы раз столкнулись с контрафактом и несоответствием заявленных характеристик товара.
Большинство опрошенных (90%) считают необходимым наличие документов, подтверждающих качество и подлинность товара. Ответственность за качество товара потребители возлагают на продавцов (47%) и маркетплейсы (46%).
Основные предложения по улучшению работы маркетплейсов включают усиление контроля за качеством продукции, упрощение системы возврата, введение единых стандартов упаковки, а также улучшение систем лояльности и системы отзывов.
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