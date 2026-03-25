Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брендированный автомобиль Ozon
© Wikimedia Commons by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:55

Недобросовестная конкуренция уходит в прошлое: в Хакасии назревают изменения в работе маркетплейсов

В Хакасии, как и по всей стране, назревают серьезные изменения в правилах работы крупнейших торговых онлайн-площадок. Министерство промышленности и торговли инициировало ограничение прав маркетплейсов на самостоятельное изменение стоимости товаров. Нововведения призваны выровнять конкурентные условия для обычных розничных магазинов и представителей интернет-торговли. Реализация этой инициативы пройдет в два этапа и затронет принципы взаимодействия селлеров с платформами уже в ближайшем будущем.

Механизмы контроля цен

Первая стадия реформы предполагает введение системы согласования скидок. Маркетплейсы будут обязаны запрашивать у владельцев бизнеса разрешение на участие тех или иных товарных позиций в акциях. Это позволит продавцам сохранять контроль над ценообразованием своей продукции.

Второй этап станет более радикальным и полностью исключит возможность вмешательства площадки в установление прайса. Право определять стоимость товара будет юридически закреплено исключительно за продавцом, а не за алгоритмами платформы. Такие меры направлены на устранение диктата со стороны крупных игроков рынка.

Подобная стратегия должна исключить ситуации, при которых скидочные политики маркетплейсов принудительно снижают маржинальность предпринимателей. Реализация поэтапного перехода поможет участникам рынка адаптироваться к новым правилам без резких потрясений в цепочках поставок.

Борьба за честность на рынке

Минпромторг открыто называет практику принудительной уценки со стороны платформ недобросовестной конкуренцией. Сейчас агрессивный демпинг онлайн-гигантов создает неравные условия для офлайн-ритейла, который не обладает сопоставимыми ресурсами для субсидирования цен.

Низкая стоимость товаров на маркетплейсах зачастую достигается за счет давления на поставщиков, что искажает реальную рыночную картину. В ведомстве подчеркивают, что такая модель замедляет развитие продаж через традиционные каналы сбыта, вынуждая локальные точки закрываться из-за невозможности конкурировать с цифровой экономикой.

"Регулирование в этой сфере требует системного подхода, чтобы не навредить экосистеме электронной торговли, но при этом поддержать местных производителей. Важно создать баланс, при котором ценовая политика остается прозрачной и управляемой самим бизнесом. Стандартизация отношений между продавцом и площадкой — логичный шаг для зрелого рынка. Это позволит укрепить доверие к онлайн-инструментам как к надежному каналу сбыта", — сказал управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы для продавцов

Ограничение полномочий маркетплейсов даст представителям малого и среднего бизнеса больше гибкости в управлении собственными финансами. Теперь владелец предприятия будет сам решать, когда и как запускать временные снижения цен, исходя из своих текущих затрат и логистических издержек.

Эксперты отмечают, что изменения могут привести к росту разнообразия стратегий взаимодействия с покупателем. Вместо глобальных скидок, навязанных алгоритмами площадок, продавцы смогут выбирать индивидуальные подходы к маркетингу, которые лучше соответствуют специфике их товара.

В долгосрочной перспективе такие меры могут стабилизировать цены на региональных рынках и сделать конкуренцию более качественной. Однако остается открытым вопрос о том, как именно платформы адаптируют свои комиссии под новые реалии и как это отразится на конечной стоимости для потребителя.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet