Магазин обмана развернулся в интернете: как маркетплейсы вводят покупателей в заблуждение
Онлайн-шопинг стал привычной частью жизни, но не все продавцы на маркетплейсах играют честно. Эксперты Роскачества предупреждают, что ряд методов, используемых для стимулирования импульсивных покупок, может вводить покупателей в заблуждение и снижать доверие к платформам.
Как вводят в заблуждение при выборе товаров
Одной из самых распространённых проблем остаётся несоответствие информации в карточке товара и реального продукта. Это касается материала, состава ткани, размера и других характеристик. Иногда визуальные элементы специально подчёркивают престиж или увеличивают воспринимаемый размер и качество. В сфере украшений изделия, заявленные как ювелирные, нередко оказываются обычной бижутерией.
Поддельные товары под видом оригиналов — ещё один серьёзный риск. Фото и описания могут создавать впечатление брендовой продукции, тогда как покупатель получает более дешёвую копию, качество которой значительно ниже заявленного.
Для создания доверия часто используют сертификаты и декларации соответствия. При проверке они могут оказаться поддельными или принадлежать совершенно другому продукту. Такие документы служат маркетинговой функцией и не гарантируют безопасность или качество товара.
Электроника под прицелом мошенников
В сегменте дорогой техники случаются случаи, когда вместо настоящего устройства покупатель получает посторонние предметы или муляжи, имитирующие вес оригинала.
"Даже если вы приобрели дорогой товар в подарок, снимите на видео, как человек его распаковывает. Видеофиксация в данном случае — одно из самых эффективных доказательств обмана", — рекомендуют в Роскачестве.
Искусственное формирование рейтингов
Для повышения позиций в поисковой выдаче продавцы используют накрутку отзывов через ботов и специальные сервисы. Эксперты советуют анализировать как положительные, так и отрицательные комментарии, обращая внимание на историю магазина.
Влияние систем рекомендаций
"Системы рекомендаций маркетплейсов формируются на основе пользовательских действий и способны провоцировать незапланированные покупки", — подчеркнула руководитель Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина.
По её словам, чтобы защитить себя, стоит использовать финансовые приложения, контролировать расходы и придерживаться индивидуального бюджета. Это помогает минимизировать риск импульсивных покупок и планировать долгосрочные цели.
Сравнение уловок продавцов
|Метод
|Пример
|Последствие для покупателя
|Несоответствие характеристик
|Материал или размер не совпадает
|Покупатель разочарован качеством, товар может быть непригоден
|Подделка под оригинал
|Фото брендовой вещи
|Покупатель получает дешёвую копию
|Фальшивые документы
|Сертификаты и декларации
|Создаётся ложное доверие, безопасность не гарантирована
|Муляжи техники
|Внешне похожи на устройство
|Потеря денег и времени, невозможность вернуть устройство
|Накрутка отзывов
|Использование ботов
|Вводит в заблуждение при выборе товара
Советы шаг за шагом
-
Перед покупкой изучите отзывы, особенно отрицательные.
-
Проверяйте историю магазина и активность продавца.
-
Если покупка дорогая, снимите процесс распаковки на видео.
-
Используйте финансовые приложения для контроля расходов.
-
Сравнивайте характеристики товара с другими предложениями на рынке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка по фото → Несоответствие качества → Сравнивать отзывы и характеристики.
-
Доверие к сертификату → Ложная безопасность → Проверять документы на официальных сайтах.
-
Следование рекомендациям маркетплейса → Импульсивная покупка → Контроль бюджета через приложения.
А что если…
Если вы уже стали жертвой недобросовестного продавца, видеозапись распаковки и история заказов помогут вернуть деньги через маркетплейс или оформить жалобу.
Плюсы и минусы онлайн-покупок
|Плюсы
|Минусы
|Удобство выбора товаров из дома
|Риск обмана и подделок
|Широкий ассортимент
|Ненадёжные отзывы
|Возможность сравнения цен
|Муляжи и фальшивые документы
FAQ
Как проверить подлинность товара?
Сравнивайте характеристики с официальными сайтами брендов, анализируйте отзывы, проверяйте сертификаты.
Сколько стоит защита от мошенников?
Использование финансовых приложений и видеозаписи распаковки — бесплатно, дополнительные сервисы могут быть платными.
Что лучше — покупать напрямую или через маркетплейс?
Покупка напрямую у проверенных брендов снижает риск обмана, маркетплейсы удобны, но требуют внимательности.
Мифы и правда
-
Миф: высокие оценки гарантируют качество → Часто накручиваются через ботов.
-
Миф: сертификат всегда подтверждает подлинность → Может быть поддельным или не относиться к товару.
-
Миф: дорогой товар защищён от подделки → Даже техника премиум-класса может быть заменена муляжем.
3 интересных факта
-
Более 60% покупателей обращают внимание только на положительные отзывы.
-
Видео распаковки увеличивает шансы возврата товара при спорных ситуациях.
-
Финансовые приложения помогают снизить импульсивные покупки до 30%.
