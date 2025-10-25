Магазин обмана развернулся в интернете: как маркетплейсы вводят покупателей в заблуждение

Онлайн-шопинг стал привычной частью жизни, но не все продавцы на маркетплейсах играют честно. Эксперты Роскачества предупреждают, что ряд методов, используемых для стимулирования импульсивных покупок, может вводить покупателей в заблуждение и снижать доверие к платформам.

Как вводят в заблуждение при выборе товаров

Одной из самых распространённых проблем остаётся несоответствие информации в карточке товара и реального продукта. Это касается материала, состава ткани, размера и других характеристик. Иногда визуальные элементы специально подчёркивают престиж или увеличивают воспринимаемый размер и качество. В сфере украшений изделия, заявленные как ювелирные, нередко оказываются обычной бижутерией.

Поддельные товары под видом оригиналов — ещё один серьёзный риск. Фото и описания могут создавать впечатление брендовой продукции, тогда как покупатель получает более дешёвую копию, качество которой значительно ниже заявленного.

Для создания доверия часто используют сертификаты и декларации соответствия. При проверке они могут оказаться поддельными или принадлежать совершенно другому продукту. Такие документы служат маркетинговой функцией и не гарантируют безопасность или качество товара.

Электроника под прицелом мошенников

В сегменте дорогой техники случаются случаи, когда вместо настоящего устройства покупатель получает посторонние предметы или муляжи, имитирующие вес оригинала.

"Даже если вы приобрели дорогой товар в подарок, снимите на видео, как человек его распаковывает. Видеофиксация в данном случае — одно из самых эффективных доказательств обмана", — рекомендуют в Роскачестве.

Искусственное формирование рейтингов

Для повышения позиций в поисковой выдаче продавцы используют накрутку отзывов через ботов и специальные сервисы. Эксперты советуют анализировать как положительные, так и отрицательные комментарии, обращая внимание на историю магазина.

Влияние систем рекомендаций

"Системы рекомендаций маркетплейсов формируются на основе пользовательских действий и способны провоцировать незапланированные покупки", — подчеркнула руководитель Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина.

По её словам, чтобы защитить себя, стоит использовать финансовые приложения, контролировать расходы и придерживаться индивидуального бюджета. Это помогает минимизировать риск импульсивных покупок и планировать долгосрочные цели.

Сравнение уловок продавцов

Метод Пример Последствие для покупателя Несоответствие характеристик Материал или размер не совпадает Покупатель разочарован качеством, товар может быть непригоден Подделка под оригинал Фото брендовой вещи Покупатель получает дешёвую копию Фальшивые документы Сертификаты и декларации Создаётся ложное доверие, безопасность не гарантирована Муляжи техники Внешне похожи на устройство Потеря денег и времени, невозможность вернуть устройство Накрутка отзывов Использование ботов Вводит в заблуждение при выборе товара

Советы шаг за шагом

Перед покупкой изучите отзывы, особенно отрицательные. Проверяйте историю магазина и активность продавца. Если покупка дорогая, снимите процесс распаковки на видео. Используйте финансовые приложения для контроля расходов. Сравнивайте характеристики товара с другими предложениями на рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка по фото → Несоответствие качества → Сравнивать отзывы и характеристики. Доверие к сертификату → Ложная безопасность → Проверять документы на официальных сайтах. Следование рекомендациям маркетплейса → Импульсивная покупка → Контроль бюджета через приложения.

А что если…

Если вы уже стали жертвой недобросовестного продавца, видеозапись распаковки и история заказов помогут вернуть деньги через маркетплейс или оформить жалобу.

Плюсы и минусы онлайн-покупок

Плюсы Минусы Удобство выбора товаров из дома Риск обмана и подделок Широкий ассортимент Ненадёжные отзывы Возможность сравнения цен Муляжи и фальшивые документы

FAQ

Как проверить подлинность товара?

Сравнивайте характеристики с официальными сайтами брендов, анализируйте отзывы, проверяйте сертификаты.

Сколько стоит защита от мошенников?

Использование финансовых приложений и видеозаписи распаковки — бесплатно, дополнительные сервисы могут быть платными.

Что лучше — покупать напрямую или через маркетплейс?

Покупка напрямую у проверенных брендов снижает риск обмана, маркетплейсы удобны, но требуют внимательности.

Мифы и правда

Миф: высокие оценки гарантируют качество → Часто накручиваются через ботов.

Миф: сертификат всегда подтверждает подлинность → Может быть поддельным или не относиться к товару.

Миф: дорогой товар защищён от подделки → Даже техника премиум-класса может быть заменена муляжем.

3 интересных факта