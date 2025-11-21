Скидки на маркетплейсах оказались дымовой завесой: за выгодой прячутся механизмы, меняющие всю экономику

Скачки скидок на крупных маркетплейсах стали заметным фоном российской торговли, хотя за внешней выгодой скрываются куда более глубокие процессы. Об этом сообщил URA. RU, передавая позицию первого заместителя председателя Экономического совета ЛДПР и зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, который связывает ценовые акции с глобальными механизмами влияния на рынок.

Скрытые эффекты трансграничной торговли

Наумов подчеркивает, что разница в налогообложении импорта и отечественного производства создаёт неравные условия и фактически формирует скрытую поддержку зарубежных поставщиков. В его оценке, маркетинговые кампании платформ работают не на развитие национальных брендов, а на закрепление зависимости от внешних каналов поставок. Он указывает, что акции нередко маскируют отложенные финансовые последствия, влияющие на состояние рынка в долгосрочной перспективе.

По мнению парламентария, подобные механизмы отвлекают потребителя от реальных причин ценовых дисбалансов. В его высказываниях прослеживается мысль о том, что ценовые акции — это часть схемы, в которой внутренний производитель оказывается в уязвимом положении. Такой подход, по словам Наумова, превращает торговые платформы в инструмент, который воздействует не на спрос, а на структуру экономической конкуренции.

Деньги, эмиссия и регулирование

Наумов связывает масштаб скидок с явлением, которое он описывает как параллельную эмиссию — действие, которое традиционно относится к полномочиям государства. Он отмечает, что транснациональные корпорации и частные структуры получают возможность фактически влиять на движение денежных потоков. Для изменения ситуации, считает депутат, необходима система саморегулирования, в основе которой должно стоять парламентское обсуждение и контроль.

В то же время парламентарий предупреждает о рисках чрезмерного давления на отечественные платформы. "Если будем сильно регулировать свои платформы, то они просто умрут вслед за банками и колхозными рынками, но зато отобьют инвестиции владельцы пунктов выдачи заказов. При этом самозанятые все равно будут рассчитывать на те же госуслуги и в том же объеме, как и те, кто ежемесячно, добросовестно и полным рублем платил НДФЛ и взносы в фонды социального и медицинского страхования", — указывает Станислав Наумов.

Реакция рынка и возможные последствия

Дискуссия вокруг регулирования скидок усилилась после обращения руководителей крупнейших банков — Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-Банка и Совкомбанка — в Госдуму. В письме они предложили запретить прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы. Это заявление стало одним из самых заметных шагов в направлении изменения правил работы онлайн-ритейла.

Представители Wildberries и Ozon, в свою очередь, предупредили о возможном росте цен на 15-20% и ускорении инфляции в случае введения запрета. Платформы заявили, что подобная мера затронет всех покупателей и приведёт к снижению доступности товаров, что сделает рынок менее гибким и менее конкурентным.