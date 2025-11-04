Маркетологи напоили нас до отказа: откуда взялся миф о двух литрах воды и кому он выгоден
Сколько воды нужно человеку в день — вопрос, вокруг которого до сих пор ведутся споры. Одни уверены, что два литра в сутки — универсальная норма, другие считают это мифом. Нутрициолог и диетолог Кристина Пришвина в интервью изданию "Спорт-Экспресс" объяснила, почему нельзя подходить к этому вопросу шаблонно и как правильно определить индивидуальную норму жидкости.
Откуда взялась формула "2 литра в день"
Распространённое правило — 1 миллилитр воды на каждую калорию. Если человек потребляет около 2000 калорий, значит, ему нужно выпивать 2 литра воды в день. Однако, как отмечает Пришвина, этот расчёт нельзя считать универсальным.
"Есть основания полагать, что идея фиксированной нормы воды могла быть усилена маркетингом компаний, производящих бутилированную воду", — пояснила диетолог Кристина Пришвина.
На практике количество жидкости, необходимое организму, зависит от множества факторов — климата, уровня физической активности, состояния здоровья и даже рациона.
Сравнение методов расчёта
|Метод
|Принцип
|Пример для женщин (65 кг)
|Пример для мужчин (70 кг)
|По калориям
|1 мл воды на 1 калорию
|~2000 мл
|~2100 мл
|По массе тела
|30 мл на 1 кг веса
|~1950 мл
|~2100 мл
|Индивидуальный
|По самочувствию и активности
|Зависит от ощущений
|Зависит от ощущений
Что влияет на потребность в воде
Объём необходимой жидкости варьируется в зависимости от:
-
Температуры и влажности воздуха - в жару и при сухом климате нужно больше воды.
-
Физических нагрузок - при тренировках или тяжёлой работе потери влаги возрастают.
-
Питания - кофе, алкоголь и солёная пища усиливают обезвоживание.
-
Возрастных изменений - с годами чувство жажды притупляется.
-
Заболеваний - некоторые болезни почек, сердца или эндокринной системы требуют ограничения жидкости.
Советы шаг за шагом: как определить свою норму
-
Начните с наблюдения. Обратите внимание, как часто возникает жажда и какого цвета моча.
-
Регулируйте по самочувствию. Если чувствуете сухость во рту или вялость — добавьте стакан воды.
-
Учитывайте еду. Овощи, супы, фрукты дают до 30 % суточной влаги.
-
Пейте постепенно. Лучше пить понемногу в течение дня, чем сразу много.
-
Следите за климатом и активностью. В жару или при нагрузках увеличивайте потребление воды на 0,5-1 л.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить воду "через силу", следуя норме 2 л.
Последствие: риск гипонатриемии — падение уровня натрия в крови.
Альтернатива: пейте по потребности организма.
-
Ошибка: игнорировать сигналы жажды.
Последствие: обезвоживание, головная боль, слабость.
Альтернатива: держите воду под рукой и делайте маленькие глотки.
-
Ошибка: заменять воду кофе или соками.
Последствие: лишняя нагрузка на почки и потеря жидкости.
Альтернатива: используйте воду как основной источник гидратации.
А что если пить слишком много воды?
Избыток жидкости может быть опасен. Пришвина предупреждает о риске гипонатриемии - состоянии, когда концентрация натрия в крови падает до критических значений. Это вызывает слабость, судороги, потерю сознания и может привести к летальному исходу.
Вред возможен и при нарушениях работы почек: организм просто не справляется с выведением лишней воды.
Плюсы и минусы разных подходов
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Строгая норма (2 л в день)
|Удобно запомнить
|Не учитывает индивидуальные особенности
|Индивидуальный расчёт
|Адаптируется под образ жизни
|Требует наблюдения и самоконтроля
|По ощущениям
|Прост и естественен
|Может быть неточным у пожилых людей
FAQ
Два литра — это только вода или любая жидкость?
Это общее количество жидкости, включая супы, чай, фрукты и овощи.
Как понять, что организму не хватает воды?
Признаки — сухость во рту, потемнение мочи, вялость, снижение потоотделения.
Можно ли пить воду во время еды?
Да, но в умеренном количестве. Она помогает пищеварению, если не разбавлять желудочный сок чрезмерно.
Мифы и правда
-
Миф: нужно пить даже без жажды.
Правда: организму не нужна "запасная" вода, он сам подаёт сигнал.
-
Миф: чем больше воды — тем чище организм.
Правда: избыток жидкости может нарушить солевой баланс.
-
Миф: кофе и чай полностью обезвоживают.
Правда: они содержат воду, но при чрезмерном употреблении действительно увеличивают потери жидкости.
Исторический контекст
Миф о "двух литрах воды" появился в середине XX века. Исследование 1945 года рекомендовало потреблять около 2,5 литров жидкости в день, но авторы уточняли, что часть её поступает с едой. Эта оговорка была забыта, и фраза "пейте два литра воды ежедневно" стала популярным советом, который позднее подхватили маркетологи.
Три интересных факта
-
Около 20-30 % влаги мы получаем из пищи, особенно из овощей и фруктов.
-
С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом.
-
В жарком климате или при тренировках организм теряет до 1,5 литра пота за час.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru