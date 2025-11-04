Маркетологи напоили нас до отказа: откуда взялся миф о двух литрах воды и кому он выгоден

Сколько воды нужно человеку в день — вопрос, вокруг которого до сих пор ведутся споры. Одни уверены, что два литра в сутки — универсальная норма, другие считают это мифом. Нутрициолог и диетолог Кристина Пришвина в интервью изданию "Спорт-Экспресс" объяснила, почему нельзя подходить к этому вопросу шаблонно и как правильно определить индивидуальную норму жидкости.

Откуда взялась формула "2 литра в день"

Распространённое правило — 1 миллилитр воды на каждую калорию. Если человек потребляет около 2000 калорий, значит, ему нужно выпивать 2 литра воды в день. Однако, как отмечает Пришвина, этот расчёт нельзя считать универсальным.

"Есть основания полагать, что идея фиксированной нормы воды могла быть усилена маркетингом компаний, производящих бутилированную воду", — пояснила диетолог Кристина Пришвина.

На практике количество жидкости, необходимое организму, зависит от множества факторов — климата, уровня физической активности, состояния здоровья и даже рациона.

Сравнение методов расчёта

Метод Принцип Пример для женщин (65 кг) Пример для мужчин (70 кг) По калориям 1 мл воды на 1 калорию ~2000 мл ~2100 мл По массе тела 30 мл на 1 кг веса ~1950 мл ~2100 мл Индивидуальный По самочувствию и активности Зависит от ощущений Зависит от ощущений

Что влияет на потребность в воде

Объём необходимой жидкости варьируется в зависимости от:

Температуры и влажности воздуха - в жару и при сухом климате нужно больше воды.

Физических нагрузок - при тренировках или тяжёлой работе потери влаги возрастают.

Питания - кофе, алкоголь и солёная пища усиливают обезвоживание.

Возрастных изменений - с годами чувство жажды притупляется.

Заболеваний - некоторые болезни почек, сердца или эндокринной системы требуют ограничения жидкости.

Советы шаг за шагом: как определить свою норму

Начните с наблюдения. Обратите внимание, как часто возникает жажда и какого цвета моча. Регулируйте по самочувствию. Если чувствуете сухость во рту или вялость — добавьте стакан воды. Учитывайте еду. Овощи, супы, фрукты дают до 30 % суточной влаги. Пейте постепенно. Лучше пить понемногу в течение дня, чем сразу много. Следите за климатом и активностью. В жару или при нагрузках увеличивайте потребление воды на 0,5-1 л.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить воду "через силу", следуя норме 2 л.

Последствие: риск гипонатриемии — падение уровня натрия в крови.

Альтернатива: пейте по потребности организма. Ошибка: игнорировать сигналы жажды.

Последствие: обезвоживание, головная боль, слабость.

Альтернатива: держите воду под рукой и делайте маленькие глотки. Ошибка: заменять воду кофе или соками.

Последствие: лишняя нагрузка на почки и потеря жидкости.

Альтернатива: используйте воду как основной источник гидратации.

А что если пить слишком много воды?

Избыток жидкости может быть опасен. Пришвина предупреждает о риске гипонатриемии - состоянии, когда концентрация натрия в крови падает до критических значений. Это вызывает слабость, судороги, потерю сознания и может привести к летальному исходу.

Вред возможен и при нарушениях работы почек: организм просто не справляется с выведением лишней воды.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы Строгая норма (2 л в день) Удобно запомнить Не учитывает индивидуальные особенности Индивидуальный расчёт Адаптируется под образ жизни Требует наблюдения и самоконтроля По ощущениям Прост и естественен Может быть неточным у пожилых людей

FAQ

Два литра — это только вода или любая жидкость?

Это общее количество жидкости, включая супы, чай, фрукты и овощи.

Как понять, что организму не хватает воды?

Признаки — сухость во рту, потемнение мочи, вялость, снижение потоотделения.

Можно ли пить воду во время еды?

Да, но в умеренном количестве. Она помогает пищеварению, если не разбавлять желудочный сок чрезмерно.

Мифы и правда

Миф: нужно пить даже без жажды.

Правда: организму не нужна "запасная" вода, он сам подаёт сигнал. Миф: чем больше воды — тем чище организм.

Правда: избыток жидкости может нарушить солевой баланс. Миф: кофе и чай полностью обезвоживают.

Правда: они содержат воду, но при чрезмерном употреблении действительно увеличивают потери жидкости.

Исторический контекст

Миф о "двух литрах воды" появился в середине XX века. Исследование 1945 года рекомендовало потреблять около 2,5 литров жидкости в день, но авторы уточняли, что часть её поступает с едой. Эта оговорка была забыта, и фраза "пейте два литра воды ежедневно" стала популярным советом, который позднее подхватили маркетологи.

Три интересных факта