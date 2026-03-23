Огромные зарплаты в условиях кадрового голода: как республики Северного Кавказа остаются в тени

Российский рынок труда по итогам 2025 года продемонстрировал значительные структурные изменения, обусловленные рекордно низкой безработицей на уровне 2,2%. Данные исследования показывают, что борьба за кадры стала главным драйвером роста доходов, при этом разрыв между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми регионами достигает пятикратных значений. В лидерах по уровню заработных плат традиционно остаются добывающая промышленность и финансовый сектор, в то время как аутсайдерами рейтинга выступают республики Северного Кавказа, где доминируют бюджетные сферы.

Региональный дисбаланс и структура доходов

Географический разрыв в оплате труда в России остается существенным. Статистика подтверждает, что жители Чукотки получают в среднем около 215 тысяч рублей, что в пять раз превышает показатели Ингушетии, где средняя зарплата не достигает и 45 тысяч. Такая дифференциация напрямую привязана к индустриальной специализации конкретных субъектов.

Лидером по абсолютным значениям стала Сахалинская область. Здесь сотрудники нефтегазового сектора зарабатывают порядка 328 тысяч рублей, что значительно выше усредненных показателей даже для высокодоходных регионов. В Москве картина иная: максимальные доходы сконцентрированы в сфере финансовых услуг — 310 тысяч рублей и IT-секторе — 239 тысяч рублей.

В регионах наблюдается разная динамика роста выплат. Среди всех субъектов выдающиеся результаты показал Татарстан, где средние зарплаты увеличились на 20% за год. При этом в большинстве территорий зафиксирован рост, опережающий инфляцию, однако в Кемеровской области темпы оказались более скромными и составили 6,6%.

Отраслевые лидеры и аутсайдеры

Структура заработных плат сегодня тесно связана с тем, какие именно отрасли преобладают в экономике региона. Если в одних случаях это добыча полезных ископаемых, то в других — развитие научно-исследовательской деятельности или рыболовство. Высокие показатели традиционно фиксируются в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Примечательно, что в отраслевом разрезе лидером по темпам прироста зарплат стало производство табачных изделий, показавшее скачок в 29%. Это контрастирует с добычей нефти и газа, где изменения оказались минимальными. Экспертное сообщество связывает это с различной интенсивностью борьбы за узкопрофильных специалистов в данных индустриях.

"Дифференциация ставок оплаты труда в региональном разрезе прямо указывает на зависимость от локальной структуры производства. Мы видим, что в субъектах, ориентированных на добывающий сектор, доходы персонала остаются аномально высокими из-за кадрового голода. В то же время в республиках, где основным работодателем остается госсектор, рост зарплат происходит значительно медленнее. Такая картина подчеркивает необходимость точечного развития территорий для выравнивания экономических условий в стране." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Экономический контекст и реакция работодателей

Текущее состояние рынка труда вынуждает бизнес менять свои подходы к управлению персоналом. Из-за острой нехватки кадров работодатели вынуждены регулярно индексировать заработные платы, что неминуемо сказывается на их маржинальности. Альтернативой остается массовая автоматизация процессов, на которую компании идут все чаще, чтобы заместить дефицитных работников.

Количество регионов, где в ведущих отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 100 тысяч рублей, достигло 64 единиц, тогда как годом ранее таких было 39. Это свидетельствует об общероссийском тренде на повышение стоимости труда, который вынужденно поддерживают все стороны экономики. Власти также держат вопрос на контроле, особенно в части социальной защиты.

Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры 19 марта подчеркнул важность контроля за своевременностью выплат. По словам президента, необходимо в приоритетном порядке восстанавливать справедливость при задержках зарплат и защищать слои населения, наиболее подверженные экономическим рискам. Особое внимание урегулировано в отношении жителей приграничных областей, что требует жесткого исполнения трудового законодательства на местах.