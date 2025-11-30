Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:14

Исчезли за несколько минут — ищут уже трое суток: на Сахалине ищут рыбаков, исчезнувших в штормовой пустоте

МЧС: На Сахалине третий день ищут двух рыбаков в заливе Терпения

Третьи сутки на побережье залива Терпения продолжаются поиски двух молодых рыбаков, о чём сообщает "Российская газета". Обычный выход в море на резиновой лодке превратился в ситуацию, требующую масштабной поисково-спасательной операции.

Как развивались события

По данным областного ГУ МЧС, мужчины 27 лет вышли в море 27 ноября из устья реки Поронай. Связи с лодкой не было с первых часов, и к вечеру стало ясно, что возвращения ждать бессмысленно. Спасатели направили группу на береговую линию и стянули две единицы техники, чтобы проверить возможные места высадки.

Поиски осложняются тем, что район залива Терпения отличается суровым климатом и быстрым изменением погоды. На подходе — плотный снежный фронт, который может существенно снизить видимость и затруднить работу как на воде, так и в воздухе. Тем не менее спасатели продолжают обследование прибрежной полосы и ближайших участков акватории.

Воздушная и морская группировка

В МЧС подчёркивают, что к поискам подключены не только наземные силы. В районе проходят два судна, экипажи которых присоединились к операции. На воду дополнительно вышел спасательный катер. В готовности находятся вертолёт Ми-8 из Южно-Сахалинска и Ан-26 из Николаевска-на-Амуре, которые должны обследовать акваторию с воздуха при первом возможном "окне" в погоде.

Общий объём обследованной территории уже превысил две тысячи квадратных километров, однако следов лодки или людей пока не обнаружено. Спасатели планируют расширить зону поиска, учитывая возможное дрейфование резиновой лодки при сильном ветре.

Что может помешать поиску

Главным ограничивающим фактором остаётся ухудшающаяся погода. Снежный фронт способен полностью закрыть видимость и существенно ограничить возможности авиации. Морская волна также растёт, что делает обследование открытой акватории более опасным.

Несмотря на это, спасатели подчёркивают, что поиск продолжается без перерывов. Подобные случаи на Сахалине нередки: акватория в районе Поронайского устья непредсказуема, а использование лёгких лодок на побережье Охотского моря ежегодно становится причиной чрезвычайных ситуаций.

