Глубоководный червь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:23

Глаза, которые не стареют: морские черви раскрыли тайну вечного зрения

В сетчатке морских червей нашли активные стволовые клетки — учёные

Морские черви, живущие в глубинах океана, вновь преподносят науке сюрпризы. Учёные обнаружили, что их глаза способны расти всю жизнь, а этот процесс связан с активностью особых нервных стволовых клеток, реагирующих на свет. Это открытие меняет представление о развитии органов чувств у простых организмов и подталкивает к новым гипотезам о том, как формируется зрение у животных. Об этом сообщает Science Daily.

Тайна постоянного роста глаз у морских червей

Долгое время считалось, что сложные зрительные органы — прерогатива млекопитающих, птиц или головоногих моллюсков. Однако исследования показали, что и сравнительно простые организмы, такие как морские многощетинковые черви Platynereis dumerilii, обладают глазами камерного типа, похожими на глаза позвоночных. Их способность к высокоточной передаче света и даже фокусировке изображения заставила учёных по-новому взглянуть на эволюцию зрения.

Команда исследователей из Венского университета, Института Альфреда Вегенера и Ольденбургского университета выяснила, что глаза этих червей продолжают увеличиваться в размерах даже после взросления. Это означает, что в их сетчатке присутствует активная зона роста, ранее не известная у беспозвоночных.

"Было поразительно обнаружить делящиеся клетки на краю сетчатки — в том же месте, где некоторые группы позвоночных сохраняют стволовые клетки для пожизненного роста глаза", — говорит исследователь Венского университета Надя Миливоев.

Этот участок напоминает так называемую "цилиарную краевую зону" у позвоночных — зону, из которой формируются новые нейроны по мере увеличения глаза. Получается, что морские черви используют тот же принцип, что и рыбы или амфибии, — непрерывное обновление сетчатки благодаря стволовым клеткам.

Свет как регулятор роста

Учёные пошли дальше и обнаружили, что рост глаз напрямую зависит от освещённости. Генетический анализ показал наличие в клетках специфического белка — к-опсина, чувствительного к свету. Этот белок известен и у позвоночных: он помогает клеткам сетчатки реагировать на изменения в окружающем освещении.

Оказалось, что у Platynereis dumerilii к-опсин активируется в ранних фоторецепторных клетках и выполняет роль своеобразного переключателя, соединяющего световые сигналы и активность стволовых клеток. Иными словами, глаза этих червей не просто воспринимают свет, но и развиваются под его воздействием.

"Примечательно, что глаза щетинистых червей могут добавлять новые фоторецепторные клетки и увеличиваться в размерах — особенность, которая до сих пор не была хорошо изучена за пределами позвоночных", — отмечает профессор Флориан Райбле из Венского университета.

Такая зависимость роста от света ставит интересный вопрос: возможно ли, что освещение — не просто внешний фактор, а активный участник регуляции нервных систем живых существ? Исследование показывает, что даже у организмов без сложного мозга свет может управлять развитием органов чувств.

Параллельная эволюция: сходство без родства

Глаза позвоночных и беспозвоночных эволюционировали независимо, но пришли к схожему устройству — это классический пример параллельной эволюции. Работа австрийских и немецких биологов усиливает это наблюдение: в обеих группах глаза используют одинаковые клеточные стратегии роста.

Эти данные подтверждают, что природа нередко находит одинаковые решения для похожих задач. В данном случае — для обеспечения остроты зрения и адаптации к изменениям освещения. Более того, открытие помогает лучше понять, как органы чувств сохраняют пластичность и способность к регенерации на протяжении всей жизни.

"Фундаментальные исследования, направленные на выявление неожиданных явлений, необходимы для понимания биологической сложности жизни", — подчёркивает Кристин Тессмар-Райбле, старший автор исследования.

Значение открытия для нейробиологии

Открытие стволовых клеток, регулирующих рост глаз у взрослых беспозвоночных, даёт учёным новую модель для изучения нейрогенеза. Морские черви Platynereis уже давно используются как модельные организмы в исследованиях нервной системы — их простая структура и прозрачное тело позволяют наблюдать за развитием клеток в реальном времени.

Теперь же они стали полезны и для изучения того, как свет влияет на формирование и восстановление нейронов. Эти результаты могут найти применение в медицинской науке: понимание механизмов роста фоторецепторов может приблизить специалистов к разработке методов регенерации сетчатки у человека.

Сравнение морских червей и позвоночных: параллельные пути эволюции

Обе группы животных — и позвоночные, и беспозвоночные — пришли к камерам-подобным глазам, способным к фокусировке и адаптации к свету. Различие лишь в деталях структуры и масштабе. У позвоночных глаза формируются на ранних стадиях эмбриогенеза и растут до завершения развития организма, тогда как у морских червей этот процесс продолжается всю жизнь.

Ключевое сходство — наличие активной зоны делящихся клеток по краю сетчатки, регулируемой светом. Это показывает, что эволюция неоднократно использовала один и тот же биологический приём — постоянное обновление клеток — для сохранения зрения.

Плюсы и минусы такого механизма

Преимущества:

  • Непрерывный рост позволяет поддерживать зрение на высоком уровне даже при старении организма.
  • Световой контроль помогает глазу адаптироваться к изменениям среды.
  • Наличие стволовых клеток даёт возможность восстановления после повреждений.

Недостатки:

  • Постоянная активность клеток требует больших энергетических затрат.
  • Избыточный рост при сбоях может нарушить структуру сетчатки.

Таким образом, механизм роста глаз у червей — энергозатратный, но обеспечивает высокую устойчивость зрительной системы.

Советы по изучению фоточувствительных организмов

  1. Использовать комбинированные методы — генетический анализ, микроскопию и наблюдение в естественных условиях.

  2. Оценивать роль освещённости — разные световые режимы могут существенно менять активность клеток.

  3. Сравнивать результаты между видами, чтобы выделить общие эволюционные принципы.

  4. Привлекать междисциплинарные подходы — от нейробиологии до биофизики света.

Такой подход помогает лучше понять не только механизмы роста органов чувств, но и то, как внешняя среда формирует поведение живых существ.

Популярные вопросы о морских многощетинковых червях и их зрении

1. Почему глаза морских червей продолжают расти после взросления?
Потому что в их сетчатке сохраняется активная зона стволовых клеток, которая постоянно делится и формирует новые фоторецепторы.

2. Какую роль играет свет в развитии глаз?
Свет активирует белок к-опсин, запускающий процессы роста и обновления клеток сетчатки.

3. Можно ли использовать этот механизм для медицины?
Теоретически — да. Изучение подобных процессов у червей помогает искать способы восстановления зрения у человека.

4. Есть ли аналоги у других животных?
Похожие зоны роста обнаружены у рыб и амфибий — это подтверждает универсальность механизма.

5. Почему исследование важно для эволюции?
Оно показывает, что природа независимо развивала схожие решения для сохранения зрения у разных ветвей жизни.

