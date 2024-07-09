Прокуратура Парижа приступила к расследованию дела о нелегальном финансировании президентской кампании два года назад, в котором подозревается лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. О произошедшем информирует французский 24-часовой новостной канал BFMTV.

Независимый надзорный орган столицы и крупнейшего города Франции приступил к расследованию, направленному против французского политика Марин Ле Пен. Как позже оказалось, на женщину поступила жалоба от вспомогательного избирательного органа CNCCFP, который осуществляет проверку финансовых отчётов по предвыборным кампаниям кандидатов в округах. Как сообщается, не только Марин Ле Пен побудила сомневаться в легальности финансирования мероприятий, осуществляемых кандидатами на выборные должности и их партиями в избирательной борьбе. Однако исключительно её дело обратило больше всего внимания.

Известно, что законодательство Франции не разрешает участникам выходить за рамки установленного бюджета. В случае если все правила были соблюдены, государство возмещает определённую денежную сумму кандидату. Однако при нарушении правил в отношении участника должны будут принять меры.

Фото: Анна Исакова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)