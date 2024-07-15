Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осмеяла срочное мероприятие спецслужбы Соединённых Штатов Америки. Её слова процитировали РИА Новости.

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ при просмотре срочной встречи сотрудников спецслужбы Соединённых Штатов Америки с официальными представителями средств массовой информации заявила про их позы, что это стенка для штрафных ударов.

45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на днях прекратил своё выступление из-за того, что на мероприятии открыл стрельбу по сцене человек. На видео можно увидеть, как кровоточит ухо экс-главы государства. Как позже выяснилось, ухо Дональда Трампа было задето, и он потерял достаточно большое количество крови. Спецслужба Соединённых Штатов Америки в скором времени объявила, что преступник был устранён. Однако, как оказалось позже, на мероприятии кроме бывшего главы США пострадали ещё несколько граждан.

Известно, что нападавшим был Томас Мэтью Крукс, который проживал в штате Пенсильвания на Северо-Востоке США, где в выходные как раз и состоялось мероприятие с участием Дональда Трампа. Сообщается, что он выбрал засесть на крыше для нападения.

Федеральное бюро расследований считает произошедшее покушением на жизнь 45-ого президента США.

Фото: официальная страница Марии Захаровой в Telegram