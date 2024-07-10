Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала людям, которые покинули Россию, не переживать и перебросить внимание на свои новые отечества. Об этом она информировала радиостанцию Sputnik.

В эфире информационной радиостанции Sputnik российский государственный дипломат заявила, что видела фотографии детей, в том числе в исполнении тех граждан, которые покинули Российскую Федерацию. По её словам, уехавшие не замечают каких-либо ещё детей, кроме тех, которые им подкладывает киевский режим. Помимо этого, Мария Захарова заявила, что это необыкновенное умение одновременно являться гражданином Российской Федерации и при этом не замечать мучения детей в своём государстве.

Также Мария Захарова поинтересовалась, где же были фотографии тех несовершеннолетних, над которыми издевались в Донецке, Луганске, Мариуполе и соседних местностях. Она также задалась вопросом, замечают ли детей Газы те люди, которые размещают фото из государства на Ближнем Востоке — Израиля, которые были размещены киевским режимом.

Мария Захарова выразила своё удивление и непонимание, как люди, которые однажды были гражданами Российской Федерации, которых признавали и обожали люди, которые были популярны в стране, два года назад собрали вещи и уехали в Израиль, после чего получили там гражданство. Дипломата поражает то, как можно не замечать столько времени, являясь гражданином РФ, как мучаются наши дети и, поселившись в государстве на Ближнем Востоке, совершенно не понимать, что происходит в их новом отечестве. Она сообщила, что это удивительная ситуация, когда некоторые люди выбирают государства будто бы из колоды карт — то, которое считается более выгодным. Однако Мария Захарова уверила их, что переживать не надо и Россия как-нибудь и без них справится.

Не так давно певица Алла Пугачева разместила в Instagram* публикацию о попадании ракеты в детскую больницу, расположенную в столице и крупнейшем городе Украины.

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Фото: официальная страница Марии Захаровой в Telegram